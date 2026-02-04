Netflix: la película con un misterio que involucra un amor intenso y se ve de un solo tirón

Estuvo nominada a 4 premios Óscar, está basada en una historia real africana y cuenta con todos los elementos para mantenerte pegado al sillón.

Los amantes del suspenso, el drama romántico y la atmósfera gótica, pueden encontrar una película en Netflix que promete dejarlos pegados a la pantalla. Esta propuesta de la plataforma de streaming presenta postales oscuras y personajes complejos que te harán mantener la respiración todo el tiempo.

El jardinero fiel (2005) tiene un estilo parecido a El cuerpo (2001) y Atracción fatal (1987). Pero lo más llamativo es que está inspirado vagamente en un caso real ocurrido en Kano, Nigeria, y su historia fue tan atrapante que obtuvo 4 nominaciones al Óscar, luego de ser un completo éxito en taquilla.

No te pierdas el tráiler de la película Embed - El jardinero fiel - Tráiler La película presenta a un diplomático de bajo perfil, Justin Quayle, que intenta encontrar respuestas para el asesinato brutal de su esposa en Kenia. Él sospecha que no fue un crimen pasional, sino algo más grande que involucra ensayos clínicos ilegales de farmacéuticas en África.

El jardinero fiel está protagonizada por Rachel Weisz (que ganó el óscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel) y Ralph Fiennes, que tienen una química con la que llegan a la audiencia y conocemos más sobre ellos a partir de diferentes flashbacks con momentos tiernos y desgarradores.