Netflix: con solo 6 episodios, esta serie británica es una joya oculta dentro de la plataforma

Un crimen, una espía oculta y un peligroso juego político. Este thriller británico de Netflix fue un éxito y pocos lo vieron venir.

Netflix cuenta con un impresionante catálogo de series, películas y documentales para todos los gustos. Y entre la enorme variedad de estrenos de cada semana, hay títulos que verdaderamente valen la pena y muchas veces son pasados por alto.

Si sos de los que buscan un buen thriller con dosis de espionaje, política y drama personal, esta serie británica lanzada en 2024 es una cita obligada para los seguidores del género. Palomas negras (Black Doves) se sumó al catálogo de Netflix sin mucha promoción, y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más aclamados de la plataforma. Este año, llega la segunda temporada de la serie.

Espionaje, secretos y un error que lo cambia todo palomas negras 01 Los actores Ben Whishaw y Keira Knightley lideran la serie Palomas negras. Netflix En la serie, Keira Knightley interpreta a Helen Webb, una mujer que lleva una vida aparentemente normal como madre y esposa de un político británico, pero que en realidad trabaja desde hace más de diez años como espía para una organización secreta. Durante casi una década, Helen ha estado recolectando y filtrando datos del gobierno británico a una organización de espionaje conocida como Black Doves, que vende secretos al mejor postor.

El conflicto estalla cuando su amante Jason es asesinado, lo que la obliga a recurrir a un viejo amigo sicario, Sam Young (Ben Whishaw), para investigar la conspiración mientras intenta proteger su fachada familiar. A medida que Helen y Sam investigan quién está detrás de la muerte de Jason, comienzan a verse arrastrados en una trama mucho más grande y compleja que involucra conflictos geopolíticos, la aparición de una poderosa familia ligada al mundo criminal, y traiciones que se vuelven personales.

Creada por Joe Barton, la serie se se inspiró parcialmente en el escándalo de los policías espías "spy cops", que a mediados de los 2000 reveló décadas de vigilancia encubierta a grupos activistas mediante tácticas que vulneraron derechos humanos y éticos fundamentales. El escándalo estalló públicamente en 2010 tras la exposición de Mark Kennedy, un oficial que se infiltró en movimientos ambientales durante siete años. La investigación posterior reveló que, desde 1968 hasta 2010, al menos 139 oficiales encubiertos infiltraron a más de 1,000 grupos políticos, principalmente de izquierda y progresistas. Barton tomó esta idea de la duplicidad extrema y la "vida fingida" para construir el personaje de Helen Webb.