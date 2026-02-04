Presenta:

En Netflix: la miniserie de 20 capítulos que no te podés perder si te gusta el thriller y el misterio

Lejos de los clichés, esta miniserie utiliza el desierto y la cultura indígena como piezas clave de una trama adictiva. Podés verla en Netflix.

Antonella Ramírez

Zahn McClarnon protagoniza Vientos oscuros, el nuevo fenómeno criminal de Netflix. /Netflix

El catálogo de Netflix se renueva con una propuesta que rompe el molde de los policiales convencionales. Se trata de Vientos oscuros, un thriller criminal que aterriza en la plataforma para sumergir a los espectadores en la inmensidad del desierto de Nuevo México durante los años 70.

Vientos Oscuros - Tráiler Netflix

Inspirada en las aclamadas obras literarias de Tony Hillerman, la serie no solo propone un enigma por resolver, sino que despliega un abanico de tensiones sociales y espiritualidad que la posicionan como uno de los estrenos más robustos de la temporada.

Zahn McClarnon brilla en la serie criminal que ya es tendencia mundial

La narrativa sigue los pasos de Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) y Jim Chee, dos oficiales de la Policía Tribal de Navajo que deben lidiar con delitos que desafían la lógica en su propia comunidad. Aquí, la investigación tradicional choca con mitos ancestrales y un sistema legal que suele dar la espalda a las raíces indígenas.

Joe Leaphorn y Jim Chee: una dupla policial que debe navegar entre la ley y las leyendas navajo.

Bajo la dirección de Chris Eyre, la serie aprovecha la aridez del paisaje para generar un clima de aislamiento total. La crítica internacional ha caído rendida ante su fotografía; de hecho, The Hollywood Reporter afirmó que "la atmósfera del desierto de Nuevo México no solo es el escenario, sino un personaje más", dotando al relato de una profundidad emocional que pocas veces se ve en el género.

El desierto de Nuevo M&eacute;xico se convierte en un protagonista silencioso y hostil en la serie.

Con tres temporadas ya disponibles en la plataforma de Netflix, la buena noticia para los fanáticos del binge-watching es que el gigante del streaming ya dio luz verde para una cuarta entrega. Esta renovación garantiza que el universo de Leaphorn y Chee seguirá expandiéndose, explorando los rincones más oscuros de la frontera y las heridas abiertas de la historia estadounidense.

La serie fue renovada para una cuarta temporada tras el &eacute;xito de los cap&iacute;tulos estrenados en marzo.

En definitiva, Vientos oscuros es la opción ideal para quienes buscan una maratón con sustancia. Es una historia de crímenes, sí, pero también es un viaje espiritual que cuestiona la justicia y celebra la identidad de un pueblo.

