Basado en hechos reales: el drama de Netflix que muestra la increíble travesía de dos hermanas sirias

Basado en un caso real, y disponible en Netflix, "Las nadadoras" narra la historia de dos hermanas sirias que huyeron de la guerra y nadaron hacia la libertad.

Cynthia Garrido

NETFLIX. Las nadadoras

netflix

Las nadadoras (The Swimmers) es una película disponible en Netflix basada en hechos reales que narra la vida de dos hermanas sirias que enfrentan la guerra y la huida de su país, demostrando coraje y perseverancia. Está dirigida por Sally El Hosaini y es un drama que te tendrá atento hasta el final.

La trama sigue a dos jóvenes nadadoras de Siria, Yusra y Sara Mardini, (personificadas por Nathalie Issa y Manal Issa). Cuando la guerra civil se intensifica en 2015, su familia decide enviarlas a Europa para que busquen seguridad y oportunidades lejos del conflicto.

Durante el peligroso viaje, viajan primero a Turquía y luego a Grecia en un pequeño bote con otros refugiados. Cuando el motor del bote falla, las hermanas se lanzan al mar y nadan durante horas, evitando que la embarcación se hunda y salvando a sus compañeros.

netflix.jpg
NETFLIX. Las nadadoras

Tras llegar a Lesbos y continuar el trayecto por varios países, finalmente llegan a Alemania, donde son recibidas en un centro para solicitantes de asilo. Allí encuentran un entrenador que les permite continuar con la natación, su gran pasión.

Con esfuerzo y dedicación, Yusra Mardini logra clasificar para los Juegos Olímpicos de Río 2016 como parte del Equipo Olímpico de Refugiados. Su historia se convierte en un símbolo de esperanza y resiliencia para millones de personas desplazadas en el mundo.

Mira el tráiler de la película de Netflix

Embed - Las Nadadoras - Trailer

