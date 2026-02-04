Basado en hechos reales: el drama de Netflix que muestra la increíble travesía de dos hermanas sirias

Basado en un caso real, y disponible en Netflix, "Las nadadoras" narra la historia de dos hermanas sirias que huyeron de la guerra y nadaron hacia la libertad.

Las nadadoras (The Swimmers) es una película disponible en Netflix basada en hechos reales que narra la vida de dos hermanas sirias que enfrentan la guerra y la huida de su país, demostrando coraje y perseverancia. Está dirigida por Sally El Hosaini y es un drama que te tendrá atento hasta el final.

La trama sigue a dos jóvenes nadadoras de Siria, Yusra y Sara Mardini, (personificadas por Nathalie Issa y Manal Issa). Cuando la guerra civil se intensifica en 2015, su familia decide enviarlas a Europa para que busquen seguridad y oportunidades lejos del conflicto.

Durante el peligroso viaje, viajan primero a Turquía y luego a Grecia en un pequeño bote con otros refugiados. Cuando el motor del bote falla, las hermanas se lanzan al mar y nadan durante horas, evitando que la embarcación se hunda y salvando a sus compañeros.

netflix.jpg NETFLIX. Las nadadoras netflix Tras llegar a Lesbos y continuar el trayecto por varios países, finalmente llegan a Alemania, donde son recibidas en un centro para solicitantes de asilo. Allí encuentran un entrenador que les permite continuar con la natación, su gran pasión.

Con esfuerzo y dedicación, Yusra Mardini logra clasificar para los Juegos Olímpicos de Río 2016 como parte del Equipo Olímpico de Refugiados. Su historia se convierte en un símbolo de esperanza y resiliencia para millones de personas desplazadas en el mundo.