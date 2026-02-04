Cuánta agua se gasta en la ducha y cómo reducir el consumo para ahorrar dinero

Una ducha puede gastar más de 100 litros de agua. Con simples cambios diarios y duchas más cortas, es posible reducir consumo y ahorrar dinero.

La ducha es uno de los momentos del día en los que más agua se consume en el hogar. En promedio, una ducha común utiliza entre 9 y 15 litros de agua por minuto, dependiendo del tipo de ducha y la presión. Esto significa que una ducha de diez minutos puede gastar más de 100 litros.

El tiempo que se permanece bajo el agua es el principal factor que influye en el consumo. Muchas personas subestiman cuánto duran sus duchas diarias. Reducir apenas unos minutos puede generar un ahorro significativo a lo largo del mes, tanto de agua como de energía si se usa agua caliente.

El tipo de ducha también hace la diferencia. Las duchas tradicionales consumen más agua que las de bajo caudal o las que cuentan con aireadores. Estos dispositivos mezclan aire con el agua y mantienen una buena presión, pero reducen notablemente el volumen utilizado.

Cerrar la canilla mientras se enjabona o se lava el cabello es otro hábito clave para reducir el consumo. Aunque parezca un gesto mínimo, puede ahorrar decenas de litros en cada ducha. También es recomendable evitar duchas largas "sin uso", como dejar correr el agua mientras se regula la temperatura.

Mantener en buen estado las instalaciones es fundamental. Una ducha que gotea o una canilla mal cerrada pueden desperdiciar cientos de litros por semana. Revisar pérdidas y repararlas a tiempo es una forma simple de evitar consumos innecesarios.