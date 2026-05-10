Los ejercicios de pilates que tonifican los brazos y eliminan la flacidez después de los 40

El paso del tiempo y el sedentarismo pueden hacer que los brazos pierdan fuerza y firmeza. Sin embargo, existen ejercicios de pilates que se enfocan específicamente en esa zona y prometen tonificar los brazos utilizando únicamente el peso corporal, sin necesidad de ir al gimnasio.

Aunque el pilates suele asociarse con el abdomen y la postura, también incluye movimientos clave para fortalecer brazos, hombros y espalda. Además, son ejercicios que pueden adaptarse al nivel de cada persona y permiten progresar de manera segura desde casa.

Para trabajar los tríceps, una de las mejores opciones son las flexiones diamante. Para realizarlas, hay que colocarse boca abajo con las manos debajo del pecho , formando un diamante con los dedos índices y pulgares. Se puede mantener las rodillas apoyadas en el suelo o estirar las piernas, según la dificultad deseada. El objetivo es bajar y subir lentamente, manteniendo el control del movimiento en todo momento.

Si se busca tonificar los bíceps, las rotaciones de brazos de pilates son una excelente alternativa. El ejercicio consiste en ponerse de pie, extender los brazos hacia los costados y realizar pequeños círculos controlados. Durante el movimiento, es importante mantener los hombros hacia atrás, la espalda recta y los bíceps contraídos.

Otro ejercicio recomendado es el “Salute”, enfocado principalmente en los hombros, aunque también ayuda a mejorar la postura. Para hacerlo, hay que sentarse sobre los talones y extender los brazos con las palmas mirando hacia adelante. Luego, inclinar ligeramente el torso y, al exhalar, llevar los brazos hacia adelante y arriba en diagonal. Al inhalar, se deben flexionar los codos para volver a la posición inicial.

Pilates en casa El pilates ayuda a mejorar la postura y liberar las tensiones de la espalda. Shutterstock

Por último, para fortalecer la espalda y mejorar la estabilidad corporal, el Bird Dog es uno de los ejercicios más efectivos. Se realiza desde una posición cuadrúpeda, extendiendo un brazo y la pierna contraria hasta formar una línea recta desde la mano hasta el talón. Este movimiento ayuda a fortalecer la columna sin generar impacto en las articulaciones.