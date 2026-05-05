Tiene solo 3 ejercicios y ayuda a desinflamar el abdomen en pocos minutos: la rutina que se vuelve tendencia

La inflamación abdominal se produce cuando el intestino se llena de aire o gas, generando tensión y molestias en la zona. Además de mantener una alimentación equilibrada, incorporar una rutina de ejercicios puede ser clave para mejorar la digestión, reducir el estrés, quemar grasa y fortalecer el abdomen .

El barré es una de las disciplinas más amables con el cuerpo, ya que combina movimientos de pilates, yoga y ballet clásico, logrando trabajar fuerza y movilidad sin impacto.

El primero es la flexión lateral, ideal para trabajar los oblicuos, la espalda y las piernas. Para realizarlo, se necesita una silla estable o un punto de apoyo. Hay que colocarse con los pies más abiertos que el ancho de los hombros, puntas hacia afuera y rodillas flexionadas (formando un ángulo cercano a 90°). Con la espalda recta y el abdomen contraído, se apoya una mano en la silla y la otra detrás de la cabeza. Luego, se inclina el torso hacia el lateral de forma controlada y se regresa a la posición inicial.

El segundo ejercicio consiste en llevar las rodillas al pecho. Se comienza de pie, con las piernas estiradas y en paralelo, manos en las caderas, espalda recta y hombros relajados. Desde esa posición, se eleva una rodilla hacia el pecho manteniendo la postura, y luego se alterna con la otra.

Russian Twist, un ejercicio súper completo para quemar grasa abdominal (Shutterstock). Russian Twist, un ejercicio súper completo para quemar grasa abdominal. Shutterstock

Por último, los russian twist se realizan en el suelo. Sentado, con la espalda levemente inclinada en forma de “C” y el abdomen activado, se gira el torso de un lado a otro, trabajando la zona media y los oblicuos.

Se recomienda repetir la rutina al menos 3 veces, con unas 30 repeticiones por ejercicio. Sin embargo, si aparece dolor o la hinchazón persiste, es importante consultar con un profesional de la salud.