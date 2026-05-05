Tiene solo 3 ejercicios y ayuda a desinflamar el abdomen en pocos minutos: la rutina que se vuelve tendencia
La rutina incluye una silla y movimientos suaves para mejorar la digestión, reducir el estrés y tonificar el abdomen.
La inflamación abdominal se produce cuando el intestino se llena de aire o gas, generando tensión y molestias en la zona. Además de mantener una alimentación equilibrada, incorporar una rutina de ejercicios puede ser clave para mejorar la digestión, reducir el estrés, quemar grasa y fortalecer el abdomen.
El barré es una de las disciplinas más amables con el cuerpo, ya que combina movimientos de pilates, yoga y ballet clásico, logrando trabajar fuerza y movilidad sin impacto.
La rutina con 3 ejercicios sencillos
Dentro de esta práctica, existen 3 ejercicios simples que pueden ayudar a reducir la hinchazón abdominal.
El primero es la flexión lateral, ideal para trabajar los oblicuos, la espalda y las piernas. Para realizarlo, se necesita una silla estable o un punto de apoyo. Hay que colocarse con los pies más abiertos que el ancho de los hombros, puntas hacia afuera y rodillas flexionadas (formando un ángulo cercano a 90°). Con la espalda recta y el abdomen contraído, se apoya una mano en la silla y la otra detrás de la cabeza. Luego, se inclina el torso hacia el lateral de forma controlada y se regresa a la posición inicial.
El segundo ejercicio consiste en llevar las rodillas al pecho. Se comienza de pie, con las piernas estiradas y en paralelo, manos en las caderas, espalda recta y hombros relajados. Desde esa posición, se eleva una rodilla hacia el pecho manteniendo la postura, y luego se alterna con la otra.
Por último, los russian twist se realizan en el suelo. Sentado, con la espalda levemente inclinada en forma de “C” y el abdomen activado, se gira el torso de un lado a otro, trabajando la zona media y los oblicuos.
Se recomienda repetir la rutina al menos 3 veces, con unas 30 repeticiones por ejercicio. Sin embargo, si aparece dolor o la hinchazón persiste, es importante consultar con un profesional de la salud.