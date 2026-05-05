Después de los 50, este ejercicio puede marcar la diferencia para evitar caídas y ganar equilibrio

El equilibrio es fundamental para moverse con seguridad y ganarle al paso del tiempo. Muchos olvidan que no es una cualidad innata, sino que se entrena diariamente. Por eso es importante recordar que un ejercicio puede ser más que suficiente para que el cuerpo se pueda sostenerser en el tiempo.

A los 50 años no se trata de entrenar más, sino de elegir movimientos estratégicos para mantener el control, mejorar la coordinación y ganar confianza en cada movimiento.

En ese contexto, la plancha con elevación de extremidades opuestas se posiciona como uno de los ejercicios más eficaces para mejorar el equilibrio en adultos. Es un movimiento que puede resultar desafiante, pero con práctica diaria y ayuda de un profesional puede volverse un aliado inesperado.

Para ejecutarlo correctamente hay que comenzar en posición de plancha alta (manos bajo los hombros) o con las rodillas apoyadas en cuadrupedia, con la espalda recta y el abdomen contraído. Luego eleva de forma controlada el brazo derecho hacia adelante mientras levantas la pierna izquierda hacia atrás. Mantén un segundo la posición y regresa a la postura inicial.

Qué beneficios tiene la plancha con elevación

Al levantar dos puntos de apoyo, el cuerpo pierde estabilidad y el cerebro debe acomodarse a la situación, lo que mejora la concentración y el equilibrio. Esta respuesta rápida es sumamente importante para evitar caídas en el futuro.

plancha lateral Se puede comenzar elevando una extremidad. Archivo

Pero este ejercicio no tendrá efecto si no es acompañado con otros hábitos saludables. El sedentarismo y las malas posturas afectan a la musculatura y provoca desequilibrios, molestias lumbares y falta de control al moverse. La plancha más una rutina de ejercicio y alimentación saludable mejora el bienestar en general.