El ejercicio con cajón que fortalece todo el cuerpo y ayuda a evitar caídas con el paso del tiempo

Un ejercicio de fuerza puede trabajar el cuerpo de forma integral, mejorando la estabilidad postural, la coordinación y la resistencia . Por eso, cada vez más atletas incorporan movimientos que combinan cardio y fuerza en sus rutinas, ya que resultan clave para desarrollar potencia y prevenir lesiones.

En este contexto, el cajón de entrenamiento se vuelve un aliado fundamental. Este elemento permite realizar múltiples ejercicios en espacios reducidos y, al mismo tiempo, ejecutar movimientos funcionales que ayudan a ganar fuerza y mejorar el equilibrio a largo plazo.

Uno de los más completos es el box jump, ideal para trabajar el tren inferior —glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y gemelos— y mejorar la estabilidad en cualquier etapa de la vida. Al incluir un aterrizaje controlado, también se activan los músculos estabilizadores y el core, lo que favorece el desarrollo de potencia y fuerza muscular.

El ejercicio que mejora la coordinación y la resistencia.

Cómo hacer el ejercicio

Para realizarlo correctamente, colocate frente al cajón con los pies al ancho de los hombros. Luego, flexioná rodillas y caderas, impulsate con los brazos y saltá, aterrizando suavemente con ambos pies en posición de media sentadilla. Desde ahí, extendé la cadera y descendé dando un paso atrás, evitando saltar hacia abajo.

El movimiento se puede adaptar a diferentes niveles

Sin embargo, no todas las personas tienen la misma tolerancia al impacto. En adolescentes, se prioriza un aterrizaje amortiguado para proteger las rodillas y desarrollar fuerza explosiva. En adultos, el enfoque suele orientarse hacia la fuerza unilateral mediante subidas al cajón, lo que ayuda a corregir desequilibrios entre las piernas.

Por qué recomiendan trabajar el equilibrio

Trabajar la estabilidad postural es clave para mantener la autonomía y prevenir caídas, tanto en el deporte como en la vida cotidiana. El equilibrio se entrena, y este tipo de ejercicios cumple un rol fundamental en ese proceso.

Ejercicio Conoce los beneficios de saltar la cuerda Foto: Shutterstock Saltar la soga también ayuda a mejorar la coordinación y fortalecer el tren inferior. Shutterstock

Además, es importante utilizar un cajón de materiales resistentes y seguros, capaz de soportar impactos constantes sin comprometer la estabilidad durante el entrenamiento.

Por qué deberías incorporar el box jump a tu rutina

Sumar el box jump a tu entrenamiento no solo mejora la fuerza y la potencia, sino que también desarrolla coordinación, equilibrio y control corporal. Es un ejercicio funcional que impacta directamente en movimientos cotidianos y ayuda a mantener la movilidad con el paso del tiempo.