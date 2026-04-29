Por qué la acusaciones de narcotráfico de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa son un golpe para Claudia Sheinbaum (y la obligan a un nuevo ejercicio de equilibrismo)

La posición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se acaba de complicar.

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dio a conocer una acusación formal por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, entre ellos un senador oficialista, Enrique Inzunza Cázarez

En la larga historia de desencuentros entre Estados Unidos y México no había ocurrido algo así: que dirigentes en funciones y elegidos popularmente sean acusados y buscados por las autoridades del norte.

Rocha, quien rechazó los cargos, lleva décadas siendo el principal aliado en Sinaloa del movimiento que encumbró a Sheinbaum, la llamada Cuarta Transformación.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo convocó para su coalición desde los años 90. Y cuando en 2011 fundó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el hoy todopoderoso partido de gobierno, Rocha fue el articulador clave de la operación en Sinaloa.

No es la primera vez que Rocha es protagonista de un escándalo mayúsculo, pero hasta ahora el exsindicalista y exprofesor de izquierda ha sobrevivido, en parte gracias a su vínculo con AMLO.

Esta vez, sin embargo, el escándalo parece diferente: no solo se trata de una acusación formal de un fiscal estadounidense con acceso a información privilegiada, sino que llega en un momento crítico para la relación bilateral.

Sheinbaum gestiona en la actualidad una difícil negociación con Estados Unidos en todos los temas: seguridad, migración y economía. El crucial Tratado de Libre Comercio (TMEC) entre ambos países y Canadá se está renegociando estos días.

La agenda agresiva de Donald Trump ha supuesto un sinfín de desafíos para Sheinbaum, quien hasta ahora ha dado la impresión de saber manejar la situación con "cabeza fría", concesiones de alto impacto y mensajes nacionalistas dirigidos a los mexicanos.

Cada vez que Trump dice que el crimen organizado controla a México, Sheinbaum responde con un mensaje conciliatorio, amistoso, que llama a la "cooperación sin subordinación".

Ha sido un ejercicio de equilibrio entre el pragmatismo hacia el norte y la defensa de la soberanía en casa. Un ejercicio que ahora ha sufrido un sacudón.

Getty Images Sheinbaum, AMLO y Rocha durante eventos de campaña en 2024.

"Vamos a seguir apoyando a Sinaloa"

Cuando Ismael "El mayo" Zambada fue engañado y enviado a Estados Unidos para ser arrestado, el cofundador y líder del Cartel de Sinaloa iba en dirección, según dijo, a reunirse con Rocha.

"El Mayo" —así como los hijos de su exaliado, Joaquín "El Chapo" Guzman, ya condenado— se declaró culpable en Estados Unidos y aseguró haber colaborado con políticos mexicanos.

Aunque la secretaría de Relaciones Exteriores respondió a la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. este miércoles con el argumento de que "no cuenta con elementos de prueba", es probable que los testimonios de "El Mayo" y "los chapitos", entre otros narcotraficantes en busca de rebajas de condena, sean parte del material probatorio.

Rocha dijo el miércoles que "demostrará con toda contundencia" que las imputaciones "carecen de veracidad y fundamento alguno", y las calificó como "una insidia dirigida a Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el expresidente Andrés Manuel López Obrador".

Esta semana, cuando le preguntaron a Sheinbaum por la noticia de que la visa estadounidense de Rocha había sido cancelada, la mandataria dijo no tener conocimiento.

Y, en 2024, cuando le preguntaron por la supuesta reunión de Rocha con "El Mayo", dijo: "(Rocha) tiene un enorme apoyo popular dentro de Sinaloa, la gente lo quiere mucho. Él dio su explicación de frente y directo, y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa".

Desde que "El Mayo" fue arrestado, Sinaloa ha sido el escenario de una feroz guerra entre las facciones del Cartel de Sinaloa en busca de suplir el vacío de poder. Más de 2.400 personas ha muerto y cerca de 2.000 han sido desaparecidas.

El gobierno de Sheinbaum, de la mano del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha puesto como prioridad pacificar el estado y dicen estar logrando una reducción de los homicidios.

Lo mismo a nivel nacional: el gobierno redobló la lucha contra los carteles. Y ha logrado importantes golpes: dieron de baja al narco más buscado, arrestaron a su posible sucesor, desmantelaron cientos de laboratorios y arrestaron miles de acusados.

Todo esto para apaciguar la presión que viene de Washington. Pero Washington todavía quiere más.

Getty Images

El momento más difícil

Pero no es de allá, del norte, de donde vienen todos los problemas de Sheinbaum.

El abigarrado, enorme y poderoso partido de Morena parece cada día más difícil de controlar para la presidenta, que ha debido hacer recambios en las dirigencias del movimiento en busca de mitigar las disidencias de quienes ven demasiada complicidad con Washington, entre otras cosas.

Desde que llegó al poder, se sabía que la ausencia del fundador del partido, AMLO, sería un desafío para Sheinbaum, que es más tecnócrata que política, y la acusación del Departamento de Justicia llega justo cuando esa tensión está en su punto más complicado.

La semana pasada, dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) murieron en el estado de Chihuahua en lo que se reportó como un accidente tras operativos de desmantelamiento de laboratorios de drogas en los que supuestamente no participaron.

Sheinbaum dijo no estar al tanto de su presencia en el país, y recordó que la ley prohíbe la participación de agentes extranjeros en operativos en México.

Más allá de los detalles, que se están conociendo a cuentagotas, el caso demostró que Sheinbaum no controla la agenda de los gobernadores mexicanos ni la agenda de Trump en México.

Demostró, pues, lo que el caso Rocha termina de corroborar: que Sheinbaum está atrapada entre la presión de Washington y las expectativas nacionalistas de la base morenista.

A Rocha no puede defenderlo sin costo diplomático ni puede sacrificarlo sin costo político interno.

Tanta tormenta al mismo tiempo complica el equilibrio.

BBC

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FUENTE: BBC