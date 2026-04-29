La condición que Donald Trump le puso a Vladimir Putin en medio de la guerra en Ucrania y la crisis con Irán

Vladimir Putin le ofreció ayuda a Donald Trump por el conflicto en Medio Oriente, pero Estados Unidos marcó una condición clave vinculada a Ucrania.

Donald Trump habló más de una hora con el presidente ruso e impuso una condición para detener el conflicto con Irán.

En medio de las tensiones en Medio Oriente y a la espera de un posible segundo encuentro entre autoridades de Estados Unidos e Irán en Pakistán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, mantuvieron una charla telefónica de más de una hora para hablar sobre la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel e Irán.

Según expresó Trump, fue una "excelente conversación" entre ambos mandatarios, en la que abordaron las dos guerras que atraviesan actualmente la agenda internacional y que tienen a cada país como actor clave en distintos frentes.

El principal tema que trataron Donald Trump y Vladimir Putin En una conferencia de prensa en el Salón Oval, Trump reveló que el principal tema de conversación fue la situación actual en Ucrania. Además, contó que Putin le expresó su intención de "ayudarlo" a intentar poner fin al conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel. De todas formas, el mandatario estadounidense explicó que puso como condición que Rusia detenga su invasión en territorio ucraniano.

Por su parte, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, detalló que la conversación entre ambos duró más de una hora y la calificó como "amistosa, franca y profesional". Además, subrayó que Rusia presentó algunas propuestas para intentar encontrar una salida diplomática al conflicto, principalmente en relación con el programa nuclear de Irán.

"Rusia está firmemente decidida a realizar toda clase de esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica para la crisis y [Putin] presentó varias propuestas dirigidas al arreglo de las diferencias sobre el programa nuclear iraní", explicó Ushakov.