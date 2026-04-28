La declaración de Donald Trump que rompe las ilusiones argentinas por las Malvinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y la primera dama, Melania, recibieron este martes en la Casa Blanca al rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido en una pomposa ceremonia de honor en los jardines de la residencia presidencial.

Los monarcas, en su primera visita de Estado a Estados Unidos desde su coronación, se encontraron con la pareja presidencial que los esperaba para recibirlos y escuchar juntos los himnos nacionales de ambos países.

Después de que el presidente y el monarca pasaran revista a las tropas, Donald Trump pronunció unas palabras donde aseguró que los estadounidenses "no han tenido amigos más cercanos que los británicos", días después de que se filtrara un documento del Pentágono donde Estados Unidos ponía en dudas el apoyo a Gran Bretaña con el tema Malvinas, algo que encendió luces de esperanza del Gobierno argentino en su reclamo por la soberanía de las islas.

"Compartimos esa misma raíz, hablamos el mismo idioma, sostenemos los mismos valores y, juntos, nuestros guerreros han defendido la misma civilización extraordinaria bajo estandartes gemelos de rojo, blanco y azul", declaró Donald Trump.

La visita del rey Carlos III es considerada una de las más complejas que emprendió durante su reinado debido al delicado momento de las relaciones bilaterales, ya que el presidente Donald Trump criticó repetidamente al Gobierno británico por no sumarse a la guerra contra Irán, con gestos de desprecio hacia el primer ministro, Keir Starmer.

También, se produce en un momento de incertidumbre tras el intento de atentado contra el presidente estadounidense el pasado sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que ha obligado a reforzar los protocolos de seguridad.

Sin embargo, Trump puso el foco este martes en las buenas relaciones con Reino Unido y dijo que era un enorme privilegio recibir a los reyes.

"A la sombra de los monumentos a George Washington y Thomas Jefferson, rendir homenaje al rey británico podría parecer un comienzo irónico para nuestra celebración de los 250 años de independencia estadounidense; sin embargo, de hecho, ningún tributo podría ser más apropiado", insistió.