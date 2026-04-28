Donald Trump se enteró de que podría ser primo lejano del rey Carlos III y respondió con una frase explosiva

Donald Trump aprovechó una información sobre su posible parentesco con el rey Carlos III para hacer una broma con tono real. El presidente de Estados Unidos reaccionó este martes a una publicación que señala que ambos descenderían de un mismo noble escocés y dejó una frase que rápidamente llamó la atención.

El comentario apareció en Truth Social, la red social del mandatario republicano. Allí, Trump celebró la versión que lo ubica como un pariente lejano del monarca británico y escribió: “¡Vaya, qué bien! ¡Siempre he querido vivir en el Palacio de Buckingham! ¡Hablaré con el Rey y la Reina sobre esto dentro de unos minutos!”.

La reacción surgió a partir de un artículo del Daily Mail, que reconstruyó una línea genealógica según la cual Donald Trump y Carlos III descenderían de un mismo noble escocés, bisnieto del rey Jacobo II de Escocia. De acuerdo con esa versión, ambos serían primos en decimoquinto grado.

El dato tocó además una parte conocida de la historia familiar de Trump. Su madre, Mary Anne MacLeod, nació en Escocia, y el presidente estadounidense mantiene desde hace años un vínculo personal y empresarial con ese país. Allí posee campos de golf y el año pasado viajó en una visita privada para inaugurar un nuevo complejo .

La frase sobre el Palacio de Buckingham también encaja con la fascinación que Trump ha mostrado en varias oportunidades por la realeza británica. El presidente recibió este lunes junto a Melania Trump al rey Carlos III y a la reina Camila en la Casa Blanca, donde compartieron el té y recorrieron la colmena ampliada del jardín presidencial.

La agenda continuará este martes con una nueva visita de los monarcas británicos a la Casa Blanca. Carlos III y Camila serán recibidos con una ceremonia militar de bienvenida y luego participarán de una audiencia en el Despacho Oval.

Después de ese encuentro, el rey Carlos III tiene previsto dirigirse al pleno del Congreso en el marco de las actividades por los 250 años de la independencia de Estados Unidos del Reino Unido.

La visita de Estado llega en un momento de tensión política entre Washington y Londres. En las últimas jornadas, Trump cuestionó al primer ministro británico, Keir Starmer, por lo que considera una falta de apoyo suficiente a la ofensiva estadounidense contra Irán y por no haber aportado activos para intentar desbloquear el estrecho de Ormuz.