Donald Trump exigió despedir a Jimmy Kimmel tras su polémica broma sobre Melania

El presidente Donald Trump exigió el despido del presentador Jimmy Kimmel este lunes a la cadena ABC luego de que Kimmel realizara una broma sobre Melania Trump en la que la llamó "viuda expectante". El comentario fue parte de un sketch sobre los incidentes en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca la semana pasada.

Apenas unas horas antes, la primera dama insinuó también que Kimmel debía perder su trabajo debido a la misma razón.

“Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, afirmó Trump a través de un posteo de Truth Social, en el que describió la broma de “despreciable incitación a la violencia”.

Melania Trump arremetió contra Jimmy Kimmel por los comentarios del conductor durante su monólogo días antes del incidente en la Casa Blanca.

El conductor, en una versión simulada de la cena anual en Washington dos noches antes del evento oficial, hizo una serie de bromas dirigidas al presidente Trump y apuntó directamente contra la primera dama con una frase que generó repercusión.

Habitualmente, un comediante encabeza la cena, y el sketch de Kimmel consistió en que ofreciera un monólogo como si fuera el comediante seleccionado para burlarse de los asistentes.

“Nuestra primera dama está aquí. Señora Trump… tiene un brillo como de viuda expectante”, dijo Kimmel.

El humorista también ironizó sobre el presidente al hacer referencia a un meme que él mismo había compartido en redes, en el que se lo representaba como Jesús. “En el desafortunado caso de que nuestro presidente tenga una emergencia médica esta noche, ¿tenemos un médico en la sala?… perdón, quise decir, ¿tenemos un Jesús en la sala? Siempre los confundo”, agregó.

Jimmy Kimmel Melania Trump Donald Trump X: @AlertaNews24

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y desataron una dura respuesta de Melania Trump, quien publicó en X que “su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política en Estados Unidos”.

“Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar a nuestros hogares cada noche para difundir odio. Un cobarde, Kimmel se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena lo protegerá. Ya es suficiente. Es hora de que ABC actúe. ¿Cuántas veces la dirección de ABC permitirá el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”, disparó.

Evacuación, tensión política y un nuevo frente contra el humor

El episodio de seguridad que obligó a evacuar de urgencia a Melania Trump junto a Donald Trump marcó un punto de quiebre: fue la primera vez que la primera dama acompañó al mandatario en una situación de este tipo durante su segundo mandato. El propio presidente admitió que se trató de una experiencia “bastante traumática” y deslizó que su esposa sintió miedo.

En paralelo, el descargo público de Melania reavivó la polémica en torno al conductor Jimmy Kimmel y volvió a poner en debate los límites del humor político en Estados Unidos. No es un conflicto nuevo: el presentador ya había sido cuestionado por el oficialismo tras comentarios vinculados al asesinato de Charlie Kirk, lo que derivó en presiones sobre la cadena ABC.

Incluso, algunos afiliados llegaron a dejar de emitir su programa y la señal decidió suspenderlo temporalmente, en medio de críticas de organizaciones que denunciaron un intento de censura. Tras una fuerte reacción pública, el ciclo volvió al aire pocos días después.

Ahora, la controversia escala a un nuevo nivel: cualquier decisión sobre Kimmel también involucrará a The Walt Disney Company, dueña de ABC, y pondrá a prueba al flamante CEO Josh D'Amaro, en su primera gran crisis desde que asumió el cargo.