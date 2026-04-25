Este es el tirador que abrió fuego en la cena de corresponsales de Trump

El director del FBI, Kash Patel, indicó este sábado que el tirador que hoy irrumpió en un hotel de Washington, donde estaba cenando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y obligó a que el mandatario fuera evacuado antes de ser detenido por el Servicio Secreto presidencial, cargaba con un arma larga.

Un hombre armado irrumpió esta noche en la Cena de Corresponsales en el hotel Hilton de Washington D.C. durante el evento periodístico más visible del año en Estados Unidos. Frente a dicho acontecimiento, el Servicio Secreto evacuó al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania en cuestión de minutos.

Cabe indicar que, lo que parecía ser la primera Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con Donald Trump como asistente se convirtió esta noche en un operativo de seguridad de alto nivel.

De acuerdo información recogida por CNN, un tirador armado, quien estaba a pocos metros, como portador de "un arma muy seria" intentó ingresar al salón de banquetes del hotel Hilton en Washington D.C. donde se celebraba el evento.

En tal sentido, el atacante fue interceptado y retenido en el vestíbulo del recinto antes de alcanzar el salón principal. Por tal motivo, de manera inmediata, personal del Servicio Secreto irrumpió en el lugar, obligó a los asistentes a cubrirse bajo las mesas y evacuó al presidente Trump, a la primera dama Melania y a varios miembros del gabinete.