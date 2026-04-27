China diplomática: condena el atentado en cena de Donald Trump en Estados Unidos

China hace saber que rechaza "cualquier acto de violencia" como el ataque contra la Cena de Corresponsales a la que asistió Donald Trump en Estados Unidos.

Lin Jian, portavoz de China, se manifestó por la paz social en Estados Unidos. Foto Efe

China condenó el ataque registrado durante la Cena de Corresponsales celebrada el sábado en Washington, la capital estadounidense, y rechazó cualquier "acto de violencia", unas palabras que llegan poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertara de que la violencia política "siempre ha estado presente" en el país.

Tras el tiroteo acaecido el fin de semana, que provocó la evacuación inmediata por parte del Servicio Secreto de Trump y el vicepresidente, JD Vance, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha indicado que Pekín se encuentra "siguiendo de cerca los acontecimientos".

"Siempre nos oponemos y condenamos actos ilegales de violencia", ha apuntado, según informaciones recogidas por la agencia estatal china de noticias Xinhua. Sus comentarios llegan poco después de que líderes internacionales hayan condenado un nuevo episodio de violencia en torno a Trump, como ya ocurrió durante el intento fallido para acabar con su vida en 2024 en un mitin en Pensilvania.

donald trump China, si bien enfrentada con EE.UU. y Donald Trump pidió por el cese de la violencia social. Foto Efe EFE

Otras voces se suman a China Entre ellos se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su jefa diplomática, Kaja Kallas, quienes justamente han subrayado que "la violencia política no tiene cabida en una democracia".