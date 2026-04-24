Inteligencia artificial: Estados Unidos acusa a China de un gigantesco robo tecnológico

Estados Unidos ha denunciado la sustracción "a escala industrial" por parte de entidades extranjeras, "principalmente con sede en China ", de tecnología estadounidense de vanguardia en el campo de la inteligencia artificial , por lo que la Administración Donald Trump ha expresado su compromiso con las empresas nacionales para compartir información al respecto y capacitar al sector privado para una mejor coordinación contra esta clase de ataques.

En un memorando interno dirigido a los responsables de las distintas agencias y departamentos del Gobierno, Michael Kratsios, director de Política Científica y Tecnológica, si bien subraya el liderazgo de EEUU en tecnologías de inteligencia artificial , advierte de la actuación de entidades extranjeras , principalmente de China, para sustraer información al respecto.

"El Gobierno de Estados Unidos posee información que indica que entidades extranjeras, principalmente con sede en China, están llevando a cabo campañas deliberadas a escala industrial para extraer información de sistemas de IA de vanguardia estadounidenses", recoge el documento.

En este sentido, el funcionario denuncia que, utilizando decenas de miles de cuentas proxy para evadir la detección y técnicas de 'jailbreaking' para exponer información confidencial, estas campañas coordinadas extraen sistemáticamente capacidades de modelos de IA estadounidenses , explotando la experiencia e innovación de las empresas de Estados Unidos .

De este modo, a pesar de que los modelos desarrollados a partir de estas campañas de extracción clandestinas y no autorizadas no replican el rendimiento completo del original, sí permiten a los actores extranjeros lanzar productos que aparentemente ofrecen un rendimiento comparable a una fracción del coste.

Donald Trump Xi Jinping efe Donald Trump, de Estados Unidos y Xi Jinping, mandatario de China, rivales tambien en desarrollo de inteligencia artificial. Foto Efe EFE

Para abordar esta amenaza, la Administración Trump ha asegurado que compartirá información con las empresas estadounidenses de IA sobre los intentos de agentes extranjeros de llevar a cabo una destilación no autorizada a escala industrial, incluyendo las tácticas empleadas y los actores involucrados, además de capacidad al sector privado para coordinarse mejor contra dichos ataques.

"Extraer y copiar sistemáticamente"

Asimismo, Washington colaborará con la empresas para desarrollar mejores prácticas para identificar, mitigar y remediar las actividades de destilación a escala industrial y construir mejores defensas contra dichas actividades, mientras que explorará diversas medidas para responsabilizar a los agentes extranjeros por las campañas de destilación a escala industrial.

"No hay nada innovador en extraer y copiar sistemáticamente las innovaciones de la industria estadounidense, ni nada abierto en los modelos supuestamente abiertos que se derivan de actos de explotación maliciosa", sostiene Kratsios. Dpa