Filtran la "selfie" que se hizo el acusado de intentar asesinar a Donald Trump antes del operativo

Los fiscales federales incorporaron a la causa nuevas imágenes de Cole Tomas Allen, acusado de intentar asesinar a Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Una de ellas fue tomada en su habitación de hotel y lo muestra vestido de negro, con municiones encima, poco antes de dirigirse armado hacia el control de seguridad del evento.

La imagen , incluida en una presentación judicial, fue capturada frente al espejo de su habitación pocos minutos antes del episodio. Según los investigadores, Allen aparece vestido con camisa negra, pantalón negro y una corbata roja metida dentro del pantalón. También llevaba una pequeña bolsa de cuero que, de acuerdo con la acusación, era similar a la que luego fue recuperada con municiones.

El documento judicial también señala que el acusado tenía una pistolera de hombro, un cuchillo envainado, pinzas y alicates cortacables. Para los fiscales, esa imagen forma parte de la secuencia previa al avance del sospechoso hacia el control de seguridad del evento donde se encontraba Donald Trump junto a funcionarios, periodistas e invitados.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo de Torrance, California, fue imputado por intento de asesinato del presidente de Estados Unidos , transporte de arma de fuego y municiones con intención de cometer un delito, y disparo de arma durante un crimen de violencia. La defensa sostiene que el acusado mantiene su presunción de inocencia.

La imagen difundida por la Justicia muestra al acusado con distintos elementos que los fiscales vinculan con el presunto plan contra Donald Trump.

La acusación sostiene que Allen se acercó al control de seguridad del nivel Terrace del Washington Hilton con una escopeta. En ese momento, personal del Servicio Secreto escuchó un disparo fuerte y un agente, que llevaba chaleco antibalas, recibió un impacto en el pecho. El agente no sufrió heridas graves y el sospechoso fue detenido tras caer al suelo con lesiones menores.

El caso sumó otro elemento con la publicación de un video revisado por The Washington Post. Las imágenes muestran los primeros segundos de la confrontación y permiten ver que un agente sacó su arma casi de inmediato y disparó varias veces hacia Allen mientras el acusado corría por el área de seguridad. El medio indicó que en el video no se observa con claridad que el sospechoso haya disparado, aunque las autoridades lo acusan de haberlo hecho.

La investigación todavía busca precisar algunos puntos clave de la secuencia, entre ellos el origen exacto del disparo que impactó en el agente del Servicio Secreto. El fiscal general interino Todd Blanche dijo que los peritajes continúan y que las autoridades quieren confirmar con precisión lo ocurrido antes de cerrar esa parte del análisis.

Dentro del salón, los asistentes reaccionaron al operativo mientras los agentes retiraban a Donald Trump y al vicepresidente JD Vance del lugar. El presidente no resultó herido y, según informó el Departamento de Justicia, las autoridades consideraron que la respuesta de seguridad evitó un escenario de mayor gravedad.