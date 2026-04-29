Donald Trump sin filtro: presiona con halagos a Carlos III, monarca de Reino Unido

El inquilino de la Casa Blanca estaba leyendo un discurso en el que ensalzaba las campañas británicas en todo el mundo a lo largo de su historia cuando, al pronunciar las palabras "Oriente Próximo", ha detenido la lectura y ha levantado la mirada para dirigirla a los asistentes.

"Estamos haciendo un poco de trabajo en Oriente Próximo ahora mismo", ha apuntado antes de asegurar haber "derrotado militarmente a ese adversario", en velada alusión a Irán.

" Carlos (el rey británico ) está de acuerdo conmigo, incluso más que yo", ha aseverado antes de prometer que "jamás" dejarán que Irán "tenga un arma nuclear", un alegato de Trump recibido con aplausos.

El rey Carlos III ha sido incomodado por Donald Trump, pero mantiene su silencio. Foto: Efe

El rey Carlos III desde joven ha demostrado un sentido interés por el medioambiente. Foto: EFE

Donald Trump presiona al rey

Donald Trump ha puesto así a prueba la neutralidad de la Corona de Reino Unido en un discurso en el que ha ensalzado la relación y la "amistad" entre ambos países a lo largo de la historia, afirmando que "se han mantenido unidos, desafiantes y triunfantes contra las fuerzas del comunismo, el fascismo y la tiranía" y que, juntos, han "ampliado los alcances del conocimiento humano" para hacer del mundo "un lugar más seguro, más próspero, más justo y más libre".

"La historia no ha conocido una fuerza más poderosa que la combinación del patriotismo estadounidense y el orgullo británico", ha asegurado Trump.

Asimismo, se ha referido a todos los países con pasado colonial británico al declarar que "la mayoría" de ellos "desconocen lo que realmente le deben a este imponente legado de derecho, libertad y costumbres británicas que recibieron", que Estados Unidos recibió como "un gran regalo", según el mandatario norteamericano.

La neutralidad británica

"Que nuestros dos países permanezcan unidos para siempre por la libertad, la justicia y la gloria de dios", ha concluido.

Las palabras de Trump en cuanto a la postura sobre Irán del rey Carlos III de Reino Unido chocan de pleno con la neutralidad esperada de la Corona británica, que no expresa opiniones partidistas.

A este respecto, cabe recordar que el primer ministro de Reino Unido, el laborista Keir Starmer, afirmó a inicios de abril que su Gobierno no se dejaría "arrastrar al conflicto".

"Esta no es nuestra guerra", subrayó. Dpa