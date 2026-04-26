Donald Trump rompió el silencio tras el ataque en Washington: "Fue en parte culpa mía"

Apenas un día después de los momentos de tensión vividos en Washington , el presidente Donald Trump brindó una entrevista televisiva donde analizó el desempeño del Servicio Secreto y su propia reacción ante los disparos. El mandatario admitió que su curiosidad personal dificultó el protocolo de evacuación inmediata.

Tras la difusión de videos donde se observa una demora de varios minutos para poner al presidente y a la primera dama, Melania Trump , a resguardo, el mandatario asumió la responsabilidad por el lento accionar de sus custodios.

“Lo que pasó es que yo me paré para ver lo que estaba pasando. En parte fue culpa mía ; no se la hice fácil a los Servicios Secretos. Quería ver lo que ocurría”, confesó Trump. El presidente relató que, al notar un ruido "diferente al normal de un salón", se resistió inicialmente a ser retirado: “Probablemente hice que actuaran más lento, les decía ‘espera un momento, déjame ver’”.

Pese a la gravedad del incidente, Trump aseguró que mantuvo la calma, a diferencia de su esposa. “ Yo no estaba preocupado . Entiendo la vida y que vivimos en un mundo de locos. Pensé ‘ya pasé por esto un par de veces’, pero ella no, y lo manejó de maravilla”, señaló.

El presidente detalló que, mientras caminaba encorvado, los agentes le insistían en que se desplazara por el suelo:

“Me pidieron por favor que me agachara. Estuve parado mucho tiempo, pero me repetían que fuera por el piso y la Primera Dama hizo lo mismo”.

Quién es Cole Thomas Allen, el atacante de la Casa Blanca

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la mención al responsable del ataque, identificado como Cole Thomas Allen. Trump confirmó haber leído el manifiesto que el agresor envió a su familia antes de intentar irrumpir en la residencia presidencial.

Tiroteo hotel Donald Trump

Radicalización: Según el escrito, Allen sufrió un proceso de transformación ideológica profunda.

Perfil religioso: "Decía que se había radicalizado. Era cristiano, creyente, y luego se convirtió en anticristiano", explicó el mandatario.

Estado mental: El presidente estadounidense concluyó que, basándose en lo escrito, el atacante "ha estado pasando por muchas cosas".

La investigación continúa abierta para determinar si Allen actuó en solitario y cómo logró vulnerar los primeros anillos de seguridad antes de ser neutralizado.