Estados Unidos intensifica sus ataques en el Pacífico: ya suman 183 muertos
La nueva ofensiva de Estados Unidos en el Pacífico contra el narcotráfico suma 183 muertos, mientras se cuestiona la falta de pruebas.
El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque en el Pacífico oriental contra una embarcación señalada por inteligencia como parte de redes de narcotráfico. La operación dejó dos muertos y ningún herido entre las fuerzas norteamericanas, en el marco de una campaña que no detiene su avance.
Con este episodio, el número de víctimas asciende a al menos 183 desde el inicio de estas acciones en septiembre pasado. Las imágenes difundidas por el propio ejército muestran el momento en que la nave impactada estalla en llamas tras el bombardeo.
La ofensiva, impulsada por la administración de Donald Trump, busca desarticular rutas marítimas utilizadas para el tráfico de drogas en el Pacífico y el Caribe. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes que confirmen que las embarcaciones atacadas transportaban estupefacientes.
Estados Unidos y la ofensiva militar en el Caribe
El contexto geopolítico también influye: la escalada coincide con una presencia militar estadounidense inédita en la región y con la captura en enero del líder venezolano Nicolás Maduro, trasladado a Nueva York bajo cargos de narcotráfico.
Desde Washington sostienen que se trata de un “conflicto armado” contra organizaciones criminales, mientras que expertos y organismos internacionales cuestionan la legalidad de estos operativos, realizados sin procesos judiciales previos y en aguas internacionales.
Pese a las críticas, el Pentágono ratificó que continuará con esta política de fuerza letal, en lo que ya se perfila como una de las estrategias de seguridad más agresivas de las últimas décadas en el hemisferio.