Nicolás Maduro ante la Justicia de EE.UU.: tendrá una nueva audiencia en Nueva York por narcotráfico
El exdictador venezolano comparece este jueves a las 11:00 (hora local) en los tribunales de Manhattan.
En un clima de máxima expectación internacional y bajo un estricto operativo de seguridad, el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, regresa este jueves a los tribunales de Nueva York. El exmandatario de 63 años enfrentará una audiencia clave ante el juez Alvin Hellerstein, en el marco de la megacausa por narcoterrorismo y conspiración armada que lo mantiene en prisión desde principios de año.
Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde el pasado 3 de enero, fecha en la que fueron capturados en Caracas mediante una operación militar estadounidense. Esta será apenas su segunda aparición pública tras declararse "prisionero de guerra" y "no culpable" en su audiencia inicial el 5 de enero.
Los graves cargos que enfrenta el exmandatario
La justicia de los Estados Unidos sostiene una acusación contundente contra Maduro, vinculándolo con el envío de toneladas de estupefacientes hacia territorio norteamericano. Los cargos principales incluyen:
Conspiración por narcoterrorismo e importación de cocaína.
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Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
Conspiración para la tenencia de armas de guerra.
La estrategia de la defensa: el conflicto de los honorarios
La audiencia de este jueves tendrá un eje técnico-procesal que podría definir el ritmo del juicio. El abogado de Maduro, Barry Pollack, ha solicitado formalmente que se desestime el caso. El argumento central de la defensa es que las sanciones impuestas por Washington contra Venezuela violan el derecho constitucional de Maduro a elegir su representación legal.
Según Pollack, el bufete necesita una licencia especial del gobierno estadounidense para poder recibir fondos provenientes de Venezuela destinados al pago de honorarios. Esta traba administrativa, sostiene la defensa, genera una indefensión jurídica que vicia el proceso desde su origen.
El juez Hellerstein: una figura de peso
El futuro judicial de Nicolás Maduro está en manos de Alvin Hellerstein. A sus 92 años, el veterano magistrado es una de las figuras más respetadas y con mayor experiencia del sistema judicial neoyorquino. Su decisión sobre el pedido de desestimación será determinante para saber si el proceso avanza hacia un juicio oral o si se producen demoras por cuestiones de forma.