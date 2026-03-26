Nicolás Maduro ante la Justicia de EE.UU.: tendrá una nueva audiencia en Nueva York por narcotráfico

El exdictador venezolano comparece este jueves a las 11:00 (hora local) en los tribunales de Manhattan.

Nicolás Maduro y su esposa comparecerán este jueves ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York .

En un clima de máxima expectación internacional y bajo un estricto operativo de seguridad, el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, regresa este jueves a los tribunales de Nueva York. El exmandatario de 63 años enfrentará una audiencia clave ante el juez Alvin Hellerstein, en el marco de la megacausa por narcoterrorismo y conspiración armada que lo mantiene en prisión desde principios de año.

Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde el pasado 3 de enero, fecha en la que fueron capturados en Caracas mediante una operación militar estadounidense. Esta será apenas su segunda aparición pública tras declararse "prisionero de guerra" y "no culpable" en su audiencia inicial el 5 de enero.

Los graves cargos que enfrenta el exmandatario La justicia de los Estados Unidos sostiene una acusación contundente contra Maduro, vinculándolo con el envío de toneladas de estupefacientes hacia territorio norteamericano. Los cargos principales incluyen:

Conspiración por narcoterrorismo e importación de cocaína.

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Conspiración para la tenencia de armas de guerra. Nicolas Maduro Cilia Flores traslado a tribunales Nueva York 2 EFE La estrategia de la defensa: el conflicto de los honorarios La audiencia de este jueves tendrá un eje técnico-procesal que podría definir el ritmo del juicio. El abogado de Maduro, Barry Pollack, ha solicitado formalmente que se desestime el caso. El argumento central de la defensa es que las sanciones impuestas por Washington contra Venezuela violan el derecho constitucional de Maduro a elegir su representación legal.

Según Pollack, el bufete necesita una licencia especial del gobierno estadounidense para poder recibir fondos provenientes de Venezuela destinados al pago de honorarios. Esta traba administrativa, sostiene la defensa, genera una indefensión jurídica que vicia el proceso desde su origen.