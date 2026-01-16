Estados Unidos conmina a México: quiere pruebas concretas de combate al narcotráfico

Estados Unidos pide a México que demuestre sus "resultados concretos y verificables" en la lucah contra cárteles de narcotráfico.

Desde Estados Unidos, Marco Rubio, por orden de Donald Trump, sigue el tema del vínculo con México.

El Gobierno de Estados Unidos ha reclamado a México "resultados concretos y verificables" en su combate contra el narcotráfico y ha manifestado su oposición a que esta sea una estrategia "gradual". "Es inaceptable", ha señalado, en medio de la tensión entre ambos países del continente americano.

"Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera", ha afirmado en redes sociales la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Estas declaraciones llegan después de que el jefe de esta cartera, Marco Rubio, haya acordado con su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, "seguir implementando medidas concretas para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener resultados significativos para combatir a los cárteles" en una conversación telefónica mantenida.

Próxima reunión entre Estados Unidos y México "Ambos líderes reconocieron que, a pesar de los avances, persisten importantes desafíos (...) Acordaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información y a las iniciativas de seguridad transfronteriza", recoge un comunicado conjunto, antes de la próxima reunión sobre este asunto prevista para el próximo 23 de febrero, entre Estados Unidos y México.

Los dos dirigentes han pactado además convocar una reunión ministerial de Seguridad ese mismo mes en Washington D.C. "para conmemorar el primer aniversario del inicio de una nueva etapa en la cooperación bilateral en materia de seguridad" y en la que esperan "evaluar los avances, identificar deficiencias y definir expectativas claras para una mayor colaboración".