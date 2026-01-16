El Gobierno flexibilizó el ingreso al país para quienes tengan residencia permanente en Estados Unidos

La Dirección Nacional de Migraciones aceptará las residencias permanentes de Estados Unidos como documentación suficiente para ingresar al país como turistas u hombres de negocios.

La Dirección Nacional de Migraciones anunció una actualización en su normativa de ingreso al país que beneficiará a los titulares de residencias permanentes de Estados Unidos. A partir de esta medida, las denominadas Green Cards serán aceptadas como documentación válida para ingresar a la Argentina bajo las categorías migratorias de "turista" u "hombres de negocios", sin necesidad de presentar un visado adicional.

Según explicaron desde el organismo, la decisión se apoya en el alto nivel de confiabilidad que ofrecen las residencias permanentes emitidas por Estados Unidos. Si bien el Decreto N° 892/16 y sus normas complementarias regulan el uso de las Autorizaciones de Viaje Electrónicas (AVE) para determinados titulares de visas, Migraciones consideró que las Green Cards brindan un grado de garantía superior, ya que son otorgadas tras rigurosos procesos de evaluación y controles de seguridad por parte de las autoridades estadounidenses.

En ese sentido, el organismo destacó que los titulares de residencias permanentes legales emitidas por Estados Unidos cumplen con condiciones suficientes que permiten autorizar su ingreso al país sin exigir requisitos migratorios adicionales. La medida busca agilizar los procedimientos y reducir las cargas administrativas para quienes ya cuentan con este estatus migratorio.

Con esta actualización normativa, la Argentina reconoce formalmente a las Green Cards como documentación alternativa al visado tradicional. El objetivo central es simplificar los trámites migratorios, facilitar el flujo de viajeros y fortalecer los vínculos comerciales y turísticos con Estados Unidos, sin resignar los estándares de control y seguridad que rigen en los ingresos al territorio nacional.

La decisión fue celebrada públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó el impacto de la medida en el desarrollo del turismo y los negocios. "Una manera de desarrollar el turismo y los negocios en Argentina es facilitando la llegada de los mismos sin que la planificación del viaje en sí ya sea una valla infranqueable", expresó el funcionario a través de su cuenta en la red social X.