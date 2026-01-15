Presenta:
Irán en crisis: el príncipe iraní habló de un "colapso" del gobierno mientras se detuvieron 800 ejecuciones

En medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán, Reza Pahlavi advirtió sobre el colapso del régimen y las autoridades iraníes frenaron las ejecuciones.

El príncipe iraní Reza Pahlavi aseguró que el gobierno de Irán está “al borde del colapso” tras la escalada de tensión con Estados Unidos. En ese contexto, las autoridades iraníes suspendieron 800 ejecuciones a manifestantes luego de los dichos de Donald Trump y la presión internacional en Medio Oriente.

Además, el gobierno estadounidense anunció este jueves nuevas sanciones a funcionarios israelíes luego de las violentas represiones hacia los manifestantes. Donde también se logró detener la ejecución del joven Erfan Soltani, que había sido acusado de "hacer la guerra contra Dios”.

Según el principe iraní Reza Pahlavi, el gobierno de Irán "está al borde del colapso"

Este jueves, el príncipe iraní Reza Pahlavi, exiliado de su país, aseguró que el gobierno está "al borde del colapso" y que, según él, la violenta represión que se vio en los últimos días fue un "último recurso para intimidar".

“El líder supremo Alí Khamenei declaró la guerra al pueblo iraní hace mucho tiempo”, donde además calificó de "enemigo interno" a la República Islámica.

Tras los dichos de Estados Unidos Irán detuvo las ejecuciones a los manifestantes

Tras un miércoles cargado de tensión en Medio Oriente, donde se esperaba la posibilidad de un posible ataque de Estados Unidos en Irán, que finalmente no ocurrió, junto a los dichos de Donald Trump condenando las medidas de represión hacia los manifestantes, las autoridades iraníes detuvieron 800 ejecuciones, según la vocera presidencial.

"El presidente entiende hoy que se suspendieron las 800 ejecuciones programadas y previstas para ayer", declaró Karoline Leavitt.

Igualmente subrayó: "todas las opciones siguen sobre la mesa para el presidente”, dando a entender la posibilidad de un ataque en caso de que continuaran con las matanzas a los manifestantes.

EE.UU. endurece su respuesta a funcionarios iraníes acusados de reprimir manifestaciones

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de nuevas sanciones contra ciudadanos y entidades iraníes a los que acusa de participar en la represión de manifestantes y de lavar ingresos obtenidos por la venta de petróleo en mercados extranjeros. Las medidas fueron dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

“El presidente Trump apoya al pueblo iraní y ha ordenado al Tesoro que sancione a miembros del régimen”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un mensaje difundido por video para anunciar las sanciones. Según el funcionario, las autoridades iraníes respondieron “de manera brutal y violenta” a las manifestaciones pacíficas que se registraron en el país.

Bessent denunció que la represión incluyó “tiroteos masivos en las calles, ataques a personas heridas y agresiones contra hospitales”, y sostuvo que estas acciones forman parte de una política sistemática del régimen para silenciar el descontento social.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las sanciones alcanzan a un total de 18 personas y entidades que el régimen iraní “utiliza para evadir las sanciones al petróleo y desviar los ingresos de las ventas de energía de sus legítimos propietarios, el pueblo iraní”. Entre los sancionados figura Ali Larijani, quien ocupa un rol clave en el área de seguridad nacional de Irán.

Levantaron la pena de muerte contra el manifestante iraní condenado por el régimen

En medio de la preocupación por el joven Erfan Soltani, Donald Trump compartió en su red social Truth una noticia de la cadena estadounidense Fox News que "el manifestante iraní ya no será condenado a muerte tras las advertencias del presidente Trump. Lo mismo ocurre con otros". Tras esto, el presidente norteamericano escribió: "¡Buenas noticias! Ojalá continúen".

El G7 manifestó su preocupación por la represión en Irán

Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos se unieron en un comunicado conjunto donde manifestaron su estado de alarma por la gran cantidad de muertos y heridos reportados en medio de la crisis en Irán. En ese marco, los miembros del G7 repudiaron el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

Donald Trump opinó sobre el líder de la oposición iraní: "Parece muy agradable"

En diálogo con la agencia Reuters, el presidente de los Estados Unidos habló sobre Reza Pahlavi, quien le pareció "muy agradable". Sin embargo, cuestionó si el opositor sería capaz de reunir el apoyo suficiente para eventualmente asumir el poder ante la posible caída del gobierno de Teherán. "Cualquier régimen puede fracasar", dijo Trump respecto al posible final del ayatolá. "Independientemente de si cae o no, será un período interesante", expresó en declaraciones citadas por The Guardian.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia por la situación de Irán

A las 17 (horario argentino), el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia para abordar la crisis en Irán. Desde el organismo dirigido por el secretario general António Guterres, expresaron estar "sumamente preocupados" no solo por la tensión que se vive entre el país y los Estados Unidos, sino "por las imágenes que están saliendo de manifestantes asesinados por la violencia en las manifestaciones".

Se reestablece el espacio aéreo de Irán tras cinco horas de cierre

El miércoles hubo tensión en Irán y se cerró su espacio aéreo ante la posibilidad de un ataque. Sin embargo, luego de cinco horas, se reestableció y en la madrugada se registraron algunos vuelos rumbo a Teherán. Así lo informó el sitio que sigue las operaciones aéreas, FlightRadar24.

El espacio aéreo de Irán en la madrugada del jueves.

El espacio aéreo de Irán en la madrugada del jueves.

Trump habló sobre el opositor iraní Reza Pahlavi

"Parece muy simpático, pero no sé cómo se comportaría en su propio país. No sé si su país aceptaría su liderazgo, y desde luego, si lo hiciera, me parecería bien", afirmó el mandatario estadounidense. Además, se refirió al futuro del gobierno islámico liderado por Alí Jamenei: "Caiga o no, será un período interesante".

El espacio aéreo de Irán está totalmente cerrado

En medio de la escalada de tensión a raíz de un posible ataque de Estados Unidos, el espacio aéreo iraní se encuentra totalmente cerrado.

Irán le pidió al presidente de EE.UU., Donald Trump, evitar repetir un ataque militar y buscar una salida diplomática

Se frenaron las ejecuciones en Irán

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que no habrá ejecuciones en el país “hoy ni mañana”, y añadió que no podía confirmar lo que podría ocurrir el viernes.

Además, afirmó las protestas fueron pacíficas durante diez días y que las autoridades las “toleraron”, pero sostiene que más tarde se convirtieron en una “operación terrorista”.

El senador estadounidense Lindsey Graham dice que "la ayuda está en camino" durante una reunión con el príncipe heredero iraní exiliado Reza Pahlavi

Estados Unidos habría desplegado un grupo de ataque de portaaviones cerca de las costas de Irán

Reino Unido y Estados Unidos movilizan tropas a Medio Oriente

Irán emitió un aviso a los aviadores y cerró el espacio aéreo

Luego de que el espacio aéreo sobre el país comenzara a despejarse, las autoridades aéreas de Irán emitieron un NOTAM (Notice to Airmen, o Aviso a los Aviadores o Misiones Aéreas), donde se cerró el espacio a todas las aeronaves, excepto a vuelos internacionales que tuvieran permisos previos.

En medio de las tensiones, se redujo el espacio aéreo entre Irán e Irak

Donald Trump: "Nos han dicho que las matanzas se han detenido"

En una conferencia de prensa brindada desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente estadounidense aseguró: “Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, ya se han detenido”.

Además, habló sobre la posibilidad de que se realicen ejecuciones públicas con los detenidos tras las manifestaciones y comentó: “No hay ningún plan de ejecución. Lo averiguaremos”.

Los comentarios de Donald Trump sobre los detenidos en Irán
Juicios rápidos y el primer condenado a muerte

En unas protestas que ya acumulan, al menos 2000 muertos y 16.000 personas detenidas. Distintas organizaciones denuncian que los detenidos no tienen acceso a un abogado ni a un juicio justo.

Entre estos se encuentra, Erfan Soltani, de 26 años, fue arrestado el sábado después de la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Quién fue acusado de “hacer la guerra contra Dios” y ahora podría llegar a ser ejecutado.

Leé la nota completa acá...

Estados Unidos suspendió el visado de 75 países, entre ellos Irán

Estados Unidos anunció una suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, medida que entrará en vigor el 21 de enero de 2025.

La medida fue argumentada, ya que buscaría impedir el ingreso de extranjeros que potencialmente dependan de asistencia estatal.

Leé la nota completa acá...

Evacuan parcialmente la base aérea de Estados Unidos más grande en Medio Oriente por temor a represalias de Irán

Este miércoles, el Gobierno de Catar confirmó que la base aérea de Estados Unidos en Medio Oriente, ubicada en Doha, fue evacuada, en una medida que se tomó “en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región”.

La Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Catar expresó: “Tales medidas se están tomando en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región”.

Leé la nota completa acá...

