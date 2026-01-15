Irán en crisis: el príncipe iraní habló de un "colapso" del gobierno mientras se detuvieron 800 ejecuciones

Live Blog Post

EE.UU. endurece su respuesta a funcionarios iraníes acusados de reprimir manifestaciones

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de nuevas sanciones contra ciudadanos y entidades iraníes a los que acusa de participar en la represión de manifestantes y de lavar ingresos obtenidos por la venta de petróleo en mercados extranjeros. Las medidas fueron dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

“El presidente Trump apoya al pueblo iraní y ha ordenado al Tesoro que sancione a miembros del régimen”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un mensaje difundido por video para anunciar las sanciones. Según el funcionario, las autoridades iraníes respondieron “de manera brutal y violenta” a las manifestaciones pacíficas que se registraron en el país.

Bessent denunció que la represión incluyó “tiroteos masivos en las calles, ataques a personas heridas y agresiones contra hospitales”, y sostuvo que estas acciones forman parte de una política sistemática del régimen para silenciar el descontento social.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las sanciones alcanzan a un total de 18 personas y entidades que el régimen iraní “utiliza para evadir las sanciones al petróleo y desviar los ingresos de las ventas de energía de sus legítimos propietarios, el pueblo iraní”. Entre los sancionados figura Ali Larijani, quien ocupa un rol clave en el área de seguridad nacional de Irán.