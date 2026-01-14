Evacuan parcialmente la base aérea de Estados Unidos más grande en Medio Oriente por temor a represalias de Irán

En medio de las crecientes amenazas de Donald Trump contra Teherán, el Gobierno catarí inició la salida de efectivos de la base Al Udeid como medida preventiva.

El Gobierno de Catar confirmó este miércoles la salida de "algunos efectivos" de Al Udeid, la base aérea de Estados Unidos más grande de Medio Oriente y ubicada a las afueras de Doha, y afirmó que esta medida se está tomando "en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región".

"Tales medidas se están tomando en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región", dijo la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Catar en un comunicado, en el que no hizo referencia a la escalada entre Irán y Estados Unidos en medio de las protestas en el país persa y las amenazas de Washington.

El Gobierno catarí hizo referencia así a "los informes mediáticos que circulan sobre la salida de algunos efectivos de la base aérea de Al Udeid" y de otras en Oriente Medio como medida preventiva ante una posible escalada bélica marcada por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en Irán.

La escalada entre Irán y Estados Unidos: amenazas y antecedentes militares Ayer, Trump aseguró que enviará ayuda económica a los opositores de Irán en medio de las protestas que están sacudiendo el país persa, mientras que también volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la República Islámica por la represión de las manifestaciones multitudinarias de las últimas semanas.

En respuesta, la Misión Permanente de Irán ante la ONU acusó al mandatario estadounidense de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país, según una carta enviada el martes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.