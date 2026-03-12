"Unidad étnica": la controversial ley racial china que preocupa a las minorías

China aprobó una controversial ley de "unidad étnica" que fue criticada y apoyada desde distintas organizaciones, tanto por la supresión de diversidad cultural por un lado como por la asimilación cultural que impulsa el régimen de Xi Jinping .

La norma fue aceptada por la Asamblea Popular Nacional durante la sesión de clausura de su mitin anual. El texto tuvo una amplísima aceptación por parte de la asamblea, con solo tres votos negativos y tres abstenciones.

El nuevo marco legal chino, llamado "Promoción de la unidad étnica y el progreso", dice tener por objetivo fortalecer la cohesión nacional y promover lo que desde Pekín definen como una "conciencia de la nación china". Esta ley, entonces, exige a los organismos estatales, empresas, organizaciones sociales e instituciones educativas contribuyan a dicho objetivo.

Oficialmente, la República Popular China reconoce 56 grupos étnicos, de los cuales destaca la mayoría han que representa al 91% de los 1.400 millones de habitantes. Entre las minorías destacan los de territorios anexionados en tiempos de la revolución de Mao, como los tibetanos, los mongoles, los hui, los manchúes y los uigures. A pesar de ser minoría, estas colectividades se concentran en regiones que abarcan cerca de la mitad de China.

La ley busca reforzar el uso del mandarín en todo el país y establecimiento del mismo como lengua común. Esto será bajo el establecimiento del mandarín como idioma básico de enseñanza en las escuelas y la obligación de su uso en asuntos gubernamentales.

Al mismo tiempo, el mandarín tendrá preferencia de ubicación en los carteles y señales viales por sobre lenguas minoritarias, algo que ya existe en algunas regiones. Por ejemplo, en Mongolia Interior, un territorio reclamado por Ulán Bator, donde hubo protestas estudiantiles por la reforma educativa que incluía la supresión del mongol, tienen habilitada sola una hora de estudio de su idioma.

La "sinización": una polémica política de Xi Jinping

El líder del régimen de la China comunista sostiene que los grupos étnicos deben integrarse al igual que "semillas de granada que permanecen unidas" dentro de la nación china. Académicos y expertos señalaron que este texto menciona también la creación de "entornos comunitarios mutuamente integrados", generando espacios de "mezcla" entre pobladores han y de distintas minorías.

Además de esto y la cuestión idiomática, el texto del régimen establece que se deben alinear las prácticas religiosas con los valores del Estado chino. Al mismo, también, se "promoverán" modificaciones en la vivienda, la migración, la cultura, el turismo y el desarrollo económico.