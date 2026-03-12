"Hoyo en uno" y "chuza": la Casa Blanca publicó un video con referencias al Wii Sports sobre ataques en Irán

Cómo hace algunos días, la Casa Blanca difundió un video que mezcla imágenes de ataques a Irán con referencias al Wii Sports.

Desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, distintas cuentas oficiales de Estados Unidos compartieron varios videos satirizando los ataques en Irán mediante referencias a distintos videojuegos. En esta oportunidad, la Casa Blanca difundió un nuevo video con imágenes de un reconocido juego de la Nintendo Wii.

Como ya había ocurrido hace algunos días, cuando utilizaron como referencia el popular shooter Call of Duty, esta vez recurrieron a imágenes de Wii Sports, uno de los títulos más emblemáticos de Nintendo en los años 2000, aunque rebautizado en el video como “Operation Epic Fury”.

El video que compartió la Casa Blanca En esta ocasión, el montaje utiliza referencias a distintos minijuegos de Wii Sports —como golf, básquet, béisbol, boxeo, tiro con arco y bowling— mientras se intercalan imágenes reales de los ataques.