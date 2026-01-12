En medio de las protestas, Irán anunció la ejecución de un manifestante de 26 años

La ejecución sería la primera de un manifestante desde el inicio del levantamiento en Irán, donde ya hubo más de 600 muertos y miles de detenidos.

Ya son más de 600 fallecidos y ahora se realizará la primera ejecución desde finales de 2025.

En medio de las manifestaciones masivas que se produjeron en Irán en contra del régimen del ayatolá Alí Jamenei, un ciudadano iraní será ejecutado este martes, luego de ser detenido durante las protestas antigubernamentales. Organizaciones denuncian que no tuvo acceso a un abogado ni a un juicio justo, en medio de una represión que ya dejó cientos de muertos y miles de arrestos.

Erfan Soltani, de 26 años, fue arrestado el sábado después de la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. La detención se produjo en la ciudad de Fardis, ubicada cerca de Teherán. Según explicaron sus familiares, el joven fue acusado de “hacer la guerra contra Dios”, un cargo que en Irán puede derivar en la pena de muerte. Además, según explicaron, el veredicto se dictó sin que el joven pudiera presentar una defensa adecuada.

Las denuncias contra el procedimiento legal Sus partidarios aseguran que a Soltani se le negó el acceso a asesoramiento legal desde el momento de su arresto. Tampoco pudo contar con una instancia real para impugnar las acusaciones antes de que se ordenara su ejecución en la horca.

Erfan Soltani el iraní que será ejecutado El joven de 26 años fue juzgado en solo cuatro días y no pudo recibir asesoramiento legal. Según activistas, el lunes solo se le permitió ver a su familia durante diez minutos para despedirse. La Unión Nacional para la Democracia en Irán afirmó que “se le negó el acceso a un abogado” y que “el único delito de Erfan fue pedir libertad”.

Los números de los detenidos La ejecución de Soltani sería la primera de un manifestante desde el inicio del levantamiento a finales del año pasado. En ese contexto, el régimen iraní comenzó a acelerar las audiencias judiciales con el objetivo de condenar y ejecutar a quienes define como “cabecillas de disturbios”.