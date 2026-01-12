Irán avisa a Estados Unidos que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado"

Ante las amenazas de Estados Unidos, Irán recalca estar listo para la guerra y aboga por negociaciones "justas" con la potencia norteamericana.

"Irán no quiere una guerra, pero está totalmente preparado para una guerra", ha señalado Araqchi. "También estamos preparados para unas negociaciones, pero unas que sean justas, con los mismos derechos y respeto mutuo", ha afirmado ante embajadores extranjeros, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní IRIB.

El portavoz de la cartera de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".

Irán Teherán iraníes efe El régimen de Irán reacciona con violencia ante las protestas y Estados Unidos analiza qué hacer. Foto Efe EFE Irán denuncia a Estados Unidos Poco antes, Araqchi había denunciado que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir. "Estaba totalmente claro que había planes para sacar a los manifestantes de su camino y generar caos social", apuntó, al tiempo que indicó que "el objetivo era aumentar la cifra de muertos en las protestas porque Trump dijo que intervendría si aumentaba la cifra de fallecidos".