Atentado en Los Ángeles: un camión atropelló a manifestantes que protestaban contra el régimen de Irán
Momentos de extrema tensión se vivieron en Los Ángeles cuando un camión embistió a un grupo de manifestantes que protestaban contra el régimen iraní.
Un grave episodio de violencia sacudió este viernes a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, cuando un camión atropelló a un grupo de personas que participaban de una manifestación contra el régimen de Irán. El ataque ocurrió en plena vía pública y provocó pánico entre los presentes, además de un inmediato despliegue de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.
Así fue el momento del atentado
Según reportes preliminares difundidos por medios locales, el vehículo avanzó a gran velocidad hacia el lugar donde se concentraban los manifestantes y embistió a varias personas. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente la cantidad de heridos ni si hay víctimas fatales, mientras continúa el relevamiento en hospitales de la zona.
Te Podría Interesar
Testigos relataron escenas de caos tras el impacto, con personas corriendo para auxiliar a los heridos y otras buscando refugio ante el temor de un nuevo ataque. “Fue un momento de terror, nadie entendía qué estaba pasando”, señaló uno de los manifestantes a medios estadounidenses.
La manifestación tenía como objetivo denunciar al régimen iraní y expresar solidaridad con las protestas que se desarrollan en Irán. El episodio generó una fuerte repercusión internacional y reavivó el debate sobre la seguridad en actos públicos en Estados Unidos.