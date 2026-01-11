Presenta:

Conmoción en la ONU ante la represión de las protestas por parte del régimen de Irán

El organismo alertó por el uso excesivo de la fuerza en Irán y reclamó garantizar libertades básicas. Además, instó a restablecer el acceso a la información.

El Secretario General de la ONU, António Guterres

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este domingo su preocupación por los reportes de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Irán contra manifestantes, hechos que en los últimos días dejaron víctimas fatales y personas heridas.

A través de su cuenta de X, el jefe de Organización de las Naciones Unidas advirtió que los operativos de seguridad desplegados para contener las protestas generaron un escenario alarmante y subrayó la necesidad de que el Estado respete los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Guterres remarcó que los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica deben ser garantizados sin restricciones indebidas, incluso en contextos de tensión política o social. En ese sentido, sostuvo que la protesta pacífica forma parte de las libertades fundamentales protegidas por el derecho internacional.

El secretario general instó además a las autoridades iraníes a actuar con la máxima moderación y a abstenerse de recurrir a la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada. El llamado busca evitar una escalada de violencia que profundice el conflicto interno y agrave la situación humanitaria.

El mensaje del secretario General de la ONU

Por último, Guterres reclamó medidas urgentes para asegurar el acceso a la información dentro del país, incluido el restablecimiento pleno de las comunicaciones. Según planteó, garantizar la conectividad y la libre circulación de información resulta clave para proteger derechos básicos y permitir un monitoreo transparente de los acontecimientos.

