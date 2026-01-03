Venezuela solicitó reunión de emergencia a la ONU tras ataques de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela anunció en la madrugada de este sábado que denunciará ante la Organización de Naciones Unidas ( ONU ) la "gravísima agresión militar" de Estados Unidos en su territorio, luego de que varias explosiones se escucharan en localidades civiles y militares de Caracas y los estados centrales de Miranda y La Guaira.

Asimismo, solicitó convocar a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman; misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.

Del mismo modo, se supo que la ONU convocó a una sesión urgente tras un pedido presentado de manera conjunta por Rusia, China y Colombia. Ante la escalada del conflicto en Venezuela, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó a una reunión de emergencia en Nueva York para este mediodía.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, expondrá la posición de Washington y presentaría información de inteligencia vinculada al narcotráfico, con el objetivo de encuadrar la intervención bajo el concepto de “legítima defensa colectiva”. Waltz ha cuestionado en reiteradas ocasiones el multilateralismo cuando, a su entender, “termina protegiendo a regímenes autoritarios”.

Desde Moscú, el representante ruso ante Naciones Unidas calificó la presunta captura de Nicolás Maduro como un “secuestro internacional” y denunció una violación directa de la Carta de la ONU, al advertir que este tipo de acciones sientan un precedente que pone en riesgo el derecho internacional.

Por su parte, China emitió una comunicación oficial en la que reclamó el cese inmediato de las hostilidades y alertó sobre un riesgo crítico para la estabilidad energética regional. Beijing mantiene intereses estratégicos en la infraestructura petrolera venezolana, parte de la cual habría resultado afectada por los bombardeos.

Colombia refuerza la frontera con Venezuela

En la región, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el acuartelamiento de las fuerzas militares en la frontera con Venezuela y solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una condena conjunta de los hechos. Sin embargo, las diferencias internas dentro del bloque complican la posibilidad de una resolución unificada.

Mientras tanto, en territorio venezolano persiste la incertidumbre sobre la situación del alto mando militar. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, no apareció públicamente tras los ataques iniciales contra Fuerte Tiuna, y se desconoce si fue detenido o si coordina acciones desde ubicaciones no reveladas. En contraste, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, mantiene actividad en canales de comunicación alternativos, donde impulsa un discurso de “resistencia popular” frente a la ofensiva externa.

Estado de conmoción exterior

De acuerdo con versiones no confirmadas, Nicolás Maduro y Cilia Flores se encontrarían bajo custodia estadounidense en una ubicación no informada oficialmente. En paralelo, se reportaron daños estructurales severos en el Aeropuerto de La Carlota y en el muelle principal de La Guaira, que habrían quedado fuera de funcionamiento.

En este contexto, el gobierno venezolano decretó el “estado de conmoción exterior”, una medida que otorga facultades extraordinarias a los mandos militares para el control del orden público, en un escenario de máxima tensión política y militar.