Estados Unidos captura a Nicolás Maduro en un operativo calificado por Trump como "brillante"

Estados Unidos capturó en la madrugada de este sábado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el marco de un ataque contra Venezuela que impactó en varios estados y en la capital, Caracas . La operación fue ordenada por el presidente Donald Trump , quien calificó el despliegue militar como “brillante”.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social.

Trump anunció además que brindará detalles del operativo durante una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana de este sábado (16:00 GMT), desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El anuncio presidencial se conoció horas después de que el Gobierno venezolano reportara ataques en zonas civiles y militares de Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Las acciones se produjeron durante la madrugada y generaron cortes de servicios y un fuerte despliegue de seguridad en distintas regiones del país.

En una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, Trump volvió a destacar el operativo y lo definió como “brillante”. “Muy buena planificación y muchas tropas excelentes y gente estupenda”, añadió el presidente estadounidense al ser consultado sobre la ejecución de la misión.

Desde septiembre pasado, la Casa Blanca había activado un amplio despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de Colombia y Venezuela. En paralelo, Washington intensificó sus reclamos para que Maduro dejara el poder, al tiempo que acusa a su entorno de liderar el denominado Cartel de los Soles.

explosiones caracas Varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en Caracas. EFE

La operación, identificada como ´Lanza del Sur´, incluyó acciones navales y aéreas, la destrucción de presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico y el decomiso de petroleros sancionados que transportaban crudo venezolano, como parte de la estrategia para presionar económicamente al Ejecutivo en Caracas.

Reacciones políticas

Según fuentes militares citadas por medios estadounidenses, el operativo para capturar a Maduro implicó un importante despliegue de helicópteros “Chinook” y activos de fuerzas especiales, y el dirigente venezolano habría sido evacuado del país a bordo de una de estas aeronaves. Trump deberá aclarar en su conferencia si contó con autorización del Congreso, que tiene la potestad de declarar la guerra.

Las reacciones políticas no tardaron en llegar. Legisladores demócratas cuestionaron la ofensiva y el senador por Arizona Rubén Gallego calificó la acción como “vergonzosa”, al señalar que Estados Unidos pasó de “ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año”. En contraste, el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, afirmó que Maduro “por fin enfrentará la justicia por sus crímenes”.

Cabe recordar que Estados Unidos había elevado en agosto pasado a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro, una medida que ahora cobra nueva relevancia tras la captura anunciada por la Casa Blanca.