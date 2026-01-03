Trump asegura que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por EE.UU.
Trump afirmó que EE.UU. ejecutó una “operación a gran escala” en Venezuela y dijo que Maduro fue capturado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su país llevó adelante “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”, según afirmó en un mensaje difundido a través de la red social Truth Social.
En esa publicación, el mandatario sostuvo que “la operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos” y adelantó que brindará más precisiones durante una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana (16:00 GMT), desde su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.
El anuncio de Donald Trump
El anuncio oficial se conoció pocas horas después de que se registraran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y en otras regiones del territorio venezolano, hechos que habían generado una fuerte conmoción y versiones cruzadas en redes sociales y medios internacionales.
De acuerdo con fuentes citadas por Fox News, la operación militar estadounidense se desarrolló durante la noche y habría incluido un amplio despliegue de helicópteros “Chinook” y otros recursos de fuerzas especiales. Según esas mismas fuentes, Maduro habría sido capturado y evacuado del país a bordo de una de esas aeronaves.
Voceros de la Administración estadounidense señalaron que Trump autorizó las acciones militares hace algunos días, tras meses de incremento de la presencia naval y aérea de Estados Unidos frente a las costas venezolanas y reiterados pedidos de la Casa Blanca para que el mandatario venezolano abandonara el poder.
En declaraciones al diario The New York Times, realizadas desde Mar-a-Lago, donde el presidente pasó las fiestas navideñas, Trump calificó la ofensiva como “una operación brillante” y aseguró que “ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos” involucrados en el operativo que, según su versión, derivó en la salida de Maduro del país junto a su esposa, Cilia Flores.
Finalmente, el presidente estadounidense adelantó que durante la conferencia de prensa prevista para esta mañana también informará si el Congreso fue notificado previamente sobre los ataques, en un contexto en el que el Poder Legislativo tiene la facultad constitucional de declarar la guerra.