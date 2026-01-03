Trump asegura que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por EE.UU.

Trump afirmó que EE.UU. ejecutó una “operación a gran escala” en Venezuela y dijo que Maduro fue capturado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su país llevó adelante “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”, según afirmó en un mensaje difundido a través de la red social Truth Social.

En esa publicación, el mandatario sostuvo que “la operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos” y adelantó que brindará más precisiones durante una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana (16:00 GMT), desde su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

MADURO CAPTURADO: El presidente Donald Trump anuncia de manera sorpresiva que las fuerzas estadounidenses han capturado a Nicolás Maduro y a su esposa. La cobertura ininterrumpida se extiende ahora y durante todo el fin de semana en @AlertaNews24 y @AlertaNewsPlus. pic.twitter.com/43RWlw2eWO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 3, 2026 El anuncio de Donald Trump El anuncio oficial se conoció pocas horas después de que se registraran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y en otras regiones del territorio venezolano, hechos que habían generado una fuerte conmoción y versiones cruzadas en redes sociales y medios internacionales.

De acuerdo con fuentes citadas por Fox News, la operación militar estadounidense se desarrolló durante la noche y habría incluido un amplio despliegue de helicópteros “Chinook” y otros recursos de fuerzas especiales. Según esas mismas fuentes, Maduro habría sido capturado y evacuado del país a bordo de una de esas aeronaves.

Voceros de la Administración estadounidense señalaron que Trump autorizó las acciones militares hace algunos días, tras meses de incremento de la presencia naval y aérea de Estados Unidos frente a las costas venezolanas y reiterados pedidos de la Casa Blanca para que el mandatario venezolano abandonara el poder.