El gobierno de Venezuela denuncia una "agresión militar" de EE.UU. y declara estado de conmoción

El gobierno de Nicolás Maduro condenó la "gravísima agresión militar" que fuerzas de Estados Unidos perpetraron este sábado contra instalaciones castrenses y civiles del país, y declaró el estado de conmoción.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el objetivo del ataque "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela , en particular de su petróleo y minerales".

Desde las primeras horas de la madrugada de este sábado, en distintas zonas de Caracas y de los estados La Guaira, Miranda y Aragua, todos cercanos a la capital venezolana, se han registrado explosiones y el sobrevuelo de aviones y helicópteros, de acuerdo con reportes de ciudadanos y periodistas.

En el comunicado, publicado por el canciller Yván Gil en sus redes sociales y leído en cadena de radio y televisión por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), las autoridades calificaron los ataques como una "violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza".

Tras advertir que los hechos suponen una "amenaza para la paz y la estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe", el comunicado asegura que "la vida de millones de personas" se encuentra "en grave riesgo".

Asimismo, en el escrito se anuncia que Maduro declaró el estado de conmoción exterior y ha activado "todo los planes de defensa nacional", a los que se pide a los ciudadanos sumarse.

Apelación al pasado

Para conseguir que los venezolanos pasen a la "lucha armada", las autoridades han apelado a la historia nacional.

"Desde 1811, Venezuela ha enfrentado y vencido imperios", se lee en el escrito en alusión a la guerra de independencia de España.

Acto seguido, se recuerda en el comunicado el episodio del bloqueo naval que el país sufrió a comienzos del siglo XX.

"Cuando en 1902 potencias extranjeras bombardearon nuestras costas, el presidente Cipriano Castro proclamó: 'La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria'. Hoy, con la moral de (Simón) Bolívar, (Francisco de) Miranda y nuestros libertadores, el pueblo se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial. Pueblo a la calle", concluye el texto.

Por último, el gobierno venezolano aseguró que se reserva cualquier respuesta "el derecho a la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorioy su independencia".

Desde finales del año pasado, Washington ha enviado a parte de su flota naval al Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico, una actividad que -denuncia- es auspiciada por algunos altos cargos políticos, incluyendo el presidente venezolano.

Esta acusación ha sido negada con insistencia por las autoridades del país sudamericano, las cuales han asegurado que el objetivo real es desplazarlas del poder.

