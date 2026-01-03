La vicepresidenta de Venezuela pidió una "prubea de vida" de Nicolás Maduro y su esposa

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, confirmó el ataque de Trump al país y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez realizó este sábado una declaración pública en la que solicitó una “prueba de vida” del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, en medio de un contexto de fuerte incertidumbre política y tensión institucional.

Durante su mensaje, la funcionaria confirmó que se registraron numerosas víctimas fatales como consecuencia de los hechos recientes, aunque no precisó cifras oficiales ni detalles adicionales sobre las circunstancias. "Desconocemos el paradero del presidente Maduro y de su esposa", aseguró.

Asimismo, llamó a toda la milicia nacional y a las fuerzas armadas a mantenerse “preparadas y en estado de alerta”, reforzando el clima de máxima tensión dentro del país.

Las declaraciones generaron un fuerte impacto tanto a nivel interno como internacional, mientras la comunidad regional sigue con atención la evolución de los acontecimientos y la eventual confirmación oficial sobre la situación del mandatario venezolano.

Diosdado Cabello llamó a pronunciarse contra la "masacre" de Trump El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a organismos extranjeros a pronunciarse sobre "masacre" de EE.UU.