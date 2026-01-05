La ONU expresó preocupación por el ataque de EE.UU. a Venezuela y llamó a evitar una escalada

Antonio Guterres, el secretario General de la ONU, apuntó contra la misión de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro.

El secretario general de la Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó este lunes su fuerte preocupación por la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela, y advirtió que el operativo realizado el sábado pasado vulneró principios centrales del derecho internacional.

El pronunciamiento fue realizado durante una sesión del Consejo de Seguridad, a través de una declaración leída en su nombre por la subsecretaria general para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo. Allí, Guterres señaló que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos y remarcó la gravedad institucional del uso de la fuerza entre Estados.

El descargo del secretario General de la ONU El jefe del organismo multilateral recordó que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe de manera explícita la amenaza o el empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país. En ese sentido, subrayó que el respeto a ese marco normativo es una condición indispensable para la estabilidad del sistema internacional.

Guterres advirtió además que la preservación de la paz y la seguridad globales depende del compromiso permanente de los Estados miembros para cumplir de manera estricta con las disposiciones de la Carta. Según planteó, la erosión de esas reglas básicas debilita los mecanismos de convivencia entre las naciones.

En su mensaje, el secretario general alertó también sobre el riesgo de una mayor inestabilidad interna en Venezuela y sobre el posible impacto regional de la ofensiva estadounidense. A su vez, expresó inquietud por el precedente que este tipo de acciones podría sentar en la forma en que se desarrollan las relaciones internacionales.