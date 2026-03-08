"Me agradecían cuando los saludaba": un viaje a Sudáfrica le cambió la vida y ahora quedó seleccionada en un programa de ONU

Zoe Ferreyra Arce , Lic. en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella, aseguró en diálogo con MDZ que está cumpliendo un sueño de toda su vida: quedó seleccionada en el programa internacional Be Human Global Leadership Program, a través del cual tendrá la posibilidad de participar de un foro de ONU .

La joven cordobesa de 25 años tiene muy clara su misión en la vida: proteger y defender la dignidad humana. Si bien viene de una familia con fuertes raíces cristianas, por lo que el valor de la persona humana nunca fue algo ajeno a ella, pudo realizar su propio camino para llegar a esa conclusión.

La historia de Zoe comienza en 2016, cuando viajó a Sudáfrica en el marco de un intercambio. Toda la vida, su mamá le había recomendado hacer esa experiencia, así que cuando cumplió 16 años ya sabía qué era lo que quería hacer.

No obstante, reconoció que llegó a Sudáfrica de una forma "muy graciosa". "En realidad yo me quería ir a la playa, a Australia, pero se quedaron sin cupos. Mientras me lamentaba que no había podido ir, ví otra playa. 'Ah, acá quiero ir, a Cape Town (Ciudad del Cabo), listo. ¿Dónde es? Sudáfrica. Bueno, me inscribo a Sudáfrica'", relató.

"Yo siempre digo que Dios me llevó a Sudáfrica porque Australia no tenía más cupos. Mi mamá casi se muere: '¿Sudáfrica? ¡Es repeligroso!', me dijo. 'Sí, quiero ir a Sudáfrica', le contesté. También me habían preguntado si me importaba el tipo de familia que me iba a recibir, el nivel económico. Dije que no, que sea lo que tuviese que ser. Yo pensaba en Cape Town, en la playa, y terminé en Johannesburgo, que era todo lo opuesto de la playa", recordó, graciosa.

zoe ferreyra arce IV Zoe en Sudáfrica. Gentileza Zoe Ferreyra Arce.

"Sos blanca y los estás viendo": las realidades con las que se cruzó Zoe en Sudáfrica

El viaje efectivamente dio un giro de 180°, no solamente por la playa, sino también por el lugar en el que terminó viviendo: Zoe se hospedó en un township llamado Rabie Ridge, en las afueras de Johannesburgo. Durante el apartheid, los townships eran aquellos lugares destinados para personas no blancas, caracterizadas por su subdesarrollo.

"Obviamente había escuchado del apartheid, pero me pasó de estar en situaciones donde yo saludaba a una persona y se largaba a llorar de la felicidad, o me agradecía por haberle dicho 'hola', como si yo fuese una famosa. Y cuando pregunté porqué pasaba eso, me dijeron 'es que sos blanca y los estás viendo'. A mi me tocó muchísimo el corazón eso, porque no me entraba en la cabeza que pudiese ser posible", contó Zoe.

Asimismo, durante el viaje, Zoe pudo ver realidades muy difíciles, enmarcadas en condiciones de muchísima vulnerabilidad: "La gente literalmente comía de la misma cubeta en la que se bañaba, e iban al baño a la noche en esa misma cubeta, porque cerraban las puertas de sus casas para que no entren a robar. En el colegio servían la comida en una olla grande, y de esa olla todos metían la mano y comían desde ahí. Y ni hablar de los casos de violencia de género, de ver a mis amigas que aparecían golpeadas, o de casos de abusos de personas que yo conocí", detalló.

Proteger y defender la dignidad humana como misión de vida

De esta forma, durante su estadía en Sudáfrica, la joven cordobesa descubrió lo que calificó como "su misión": proteger y defender la dignidad humana. "Es algo que tenemos todos por el simple hecho de existir, pero es algo a lo que muchos renuncian sin saberlo", indicó.

zoe ferreyra arce III Zoe en Sudáfrica. Gentileza Zoe Ferreyra Arce.

En esta línea, dio el ejemplo de un amigo que conoció viviendo en Rabie Ridge: "me dice a un grupo de amigos en el que todos eran raperos, y uno de ellos había escrito un disco. Los otros le decían, 'dejá de soñar, no vas a llegar a ningún lado, naciste en un township y te vas a morir en el township'. Cuando yo vi eso, le dije, 'a mi me gusta tu música, y yo vengo de otro país, para mí a otros les puede gustar'.

Actualmente, su amigo viaja por el Sudáfrica tocando sus canciones. "Siempre me dice 'es porque vos creíste en mí', y yo le digo 'no, es porque vos supiste que eras capaz cuando la gente te había dicho que no'. Para mí la dignidad es cuando vos sos libre de conocer la verdad y de decidir, de tomar tus propias decisiones en base a esa verdad. En el caso de mi amigo, él renunció a su dignidad sin saberlo, porque fue criado en un ámbito en el que le hicieron creer que no la tenía", explicó.

Zoe define su viaje al país africano como lo mejor que le pudo pasar: "Yo sufría muchas inseguridades, tenía muchos miedos del qué dirán, y ahí me encontré conmigo misma. Pude salir de mirarme el ombligo y ver la realidad que tal vez siempre tuve cerca en Córdoba, pero que nunca la había visto. Y ahí nació también mi deseo de ayudar a las personas a reconocer su dignidad, de hacer buenos cambios en la vida de los demás, en el sentido de que la persona sepa lo valiosa que es, de que sepa que Dios la creó así porque el mundo no sería lo mismo sin ella en él. Y la verdad es que para eso vivo, todas las cosas que hago, las hago desde ahí", contó.

En qué consiste el Be Human Global Leadership Program

De acuerdo explicó Zoe a MDZ, el Be Human Global Leadership Program tiene como objetivo "formar jóvenes líderes que busquen defender la libertad, la dignidad y la verdad". El programa tiene dos etapas: en una primera instancia, que va desde septiembre hasta marzo, los jóvenes se capacitan virtualmente para formarse de distintos temas relevantes en la actualidad que tienen un impacto considerable en la sociedad.

En la segunda etapa, los participantes tienen la oportunidad de viajar a la ONU, en este caso para la Commission of Women. " Allí se deciden distintos documentos que luego bajan en forma de ley en aquellos estados que hayan decidido aplicarlos. Se discute desde la percepción de uno mismo hasta la libertad de la mujer, la libertad de expresión, de participación en foros de públicos... literalmente se habla de todo", amplió Zoe.

zoe ferreyra arce X Zoe en las puertas de la ONU, Nueva York. Zoe Ferreyra Arce

"Creo que lo que más espero es aprender, escuchar diferentes opiniones, puntos de vista. Hay gente que sabe tanto, hay personas de todos lados del mundo. Y la verdad es que fue mi sueño toda mi vida. Estoy muy orgullosa de haber llegado acá, la verdad, y me siento muy afortunada también. Siento que Dios siempre puso en mí camino a las personas indicadas para que yo llegue acá a cumplir un gran sueño y una gran misión, porque para mí esto es una verdadera misión de Dios", concluyó.