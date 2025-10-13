Tragedia en Sudáfrica: más de 40 muertos por el accidente de un micro
En Sudáfrica, un micro cayó por un barranco y el resultado fue tragedia: unas 40 personas murieron, incluyendo a siete niños. Hay treinta heridos.
Al menos 42 personas murieron, entre ellas siete niños, después de que el autobús en el que viajaban se saliese de la vía y se despeñase por una ladera en la región de Limpopo, en el norte de Sudáfrica.
La tragedia ha tenido lugar a las afueras de la localidad de Louis Trichardt y se ha saldado también con más de una treintena de heridos, según las informaciones del Departamento de Transporte recogidas por la cadena pública SABC sobre el accidente.
Te Podría Interesar
El micro, que terminó volcado junto a la carretera, transportaba principalmente a pasajeros de Malaui y Zimbabue.
Sudáfrica y su conmoción
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas del accidnete y a los gobiernos de los dos países del accidente que ha causado conmoción.