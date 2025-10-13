Tragedia en Sudáfrica: más de 40 muertos por el accidente de un micro

En Sudáfrica, un micro cayó por un barranco y el resultado fue tragedia: unas 40 personas murieron, incluyendo a siete niños. Hay treinta heridos.

El autobús se desbarrancó en una ruta de Sudáfrica. Foto X

Al menos 42 personas murieron, entre ellas siete niños, después de que el autobús en el que viajaban se saliese de la vía y se despeñase por una ladera en la región de Limpopo, en el norte de Sudáfrica.

La tragedia ha tenido lugar a las afueras de la localidad de Louis Trichardt y se ha saldado también con más de una treintena de heridos, según las informaciones del Departamento de Transporte recogidas por la cadena pública SABC sobre el accidente.

El micro, que terminó volcado junto a la carretera, transportaba principalmente a pasajeros de Malaui y Zimbabue.