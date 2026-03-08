Renunció una funcionaria clave de OpenAI preocupada por el acuerdo con el Pentágono

Caitlin Kalinowski anunció la renuncia a la empresa creadora de ChatGPT. Denunció que la introducción de inteligencia artificial al sistema de defensa de EE.UU. careció de deliberación.

La directora de la división de Robótica de OpenAI, Caitlin Kalinowski, anunció su renuncia en la compañía de inteligencia artificial (IA), debido a profundas preocupaciones éticas sobre el reciente acuerdo de colaboración firmado entre la empresa tecnológica y el Pentágono de Estados Unidos.

Kalinowski justificó su salida a través de un mensaje en la red social X, donde advirtió de que el despliegue de IA en el aparato de defensa de EE.UU. careció de la deliberación necesaria.

Te puede interesar Estados Unidos es el motivo de que todos estén desinstalando ChatGPT

"La vigilancia de estadounidenses sin supervisión judicial y la autonomía letal sin autorización humana son líneas que merecían más deliberación de la que tuvieron", afirmó la ingeniera, subrayando que su decisión se basa en una cuestión de "principios".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/kalinowski007/status/2030320074121478618&partner=&hide_thread=false I resigned from OpenAI. I care deeply about the Robotics team and the work we built together. This wasn’t an easy call. AI has an important role in national security. But surveillance of Americans without judicial oversight and lethal autonomy without human authorization are… — Caitlin Kalinowski (@kalinowski007) March 7, 2026 La renuncia se produce tras la firma, la semana pasada, de un contrato por el cual la tecnología de OpenAI será integrada en el sistema de defensa y maquinaria bélica de Estados Unidos.

Este movimiento del Departamento de Guerra de EE.UU. ocurrió tras un estancamiento en las negociaciones con Anthropic, otra popular firma del sector de la IA formada por exempleados de OpenAI.