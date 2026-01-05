Argentina reclamó ante la ONU la liberación del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela

El embajador argentino Francisco Tropepi solicitó este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU que las autoridades encargadas de la transición en Venezuela liberen al gendarme Nahuel Gallo, quien permanece detenido hace más de un año en territorio venezolano.

El embajador de Argentina ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, reiteró hoy el reclamo por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el 5 de diciembre.

"La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país", expresó el diplomático ante el organismo internacional.

El gendarme Gallo se encuentra detenido en Venezuela desde hace más de un año, situación que ha motivado repetidos pedidos de las autoridades argentinas para su liberación y retorno al país.

Respaldo a las acciones estadounidenses en Venezuela Durante su intervención, Tropepi manifestó el respaldo del gobierno argentino a las recientes operaciones realizadas por Estados Unidos en territorio venezolano. El embajador sostuvo que "el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro".

El diplomático se refirió al líder venezolano como cabeza del Cartel de los Soles, organización que fue declarada terrorista por el gobierno argentino en 2025, mismo año en que también clasificó como organización terrorista al Tren de Aragua.