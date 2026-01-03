El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes para analizar la situación de Venezuela

Tras una solicitud impulsada por Colombia y solicitada por la propia dictadura de Venezuela, el organismo analizará los pasos a seguir.

El secretario general António Guterres. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este lunes.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela este sábado y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.

La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 12 (hora argentina), según el programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UNHumanRights/status/2007476548937413004&partner=&hide_thread=false .@volker_turk alarmed by U.S. intervention in Venezuela.

We urge everyone to exercise restraint and fully respect the UN Charter and international human rights law.

The protection of people in Venezuela is paramount and must guide any further action. https://t.co/kFYXfAGas5 — UN Human Rights (@UNHumanRights) January 3, 2026 El propio Gobierno venezolano había solicitado una reunión del Consejo de Seguridad tras los ataques, que cayeron sobre infraestructuras civiles y militares y se cobraron la vida de personas en la capital y los estados cercanos de La Guaira, Miranda y Aragua, si bien no precisó más detalles al respecto.

"Esta es una guerra colonial cuyo objetivo es destruir nuestra forma de gobierno republicana, elegida libremente por nuestro pueblo, e imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, incluidas las mayores reservas de petróleo del mundo", escribió el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, al Consejo de Seguridad de la ONU este sábado.