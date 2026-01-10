En la sucesión de la ONU, Javier Milei tomó partido y apostó a terminar con la "agenda woke"

Con la mirada puesta en el escenario global, Javier Milei fijó posición ante la renovación de autoridades en la ONU y respaldó la candidatura del argentino Rafael Grossi a la Secretaría General. Para el mandatario libertario, su elección sería clave para “terminar con la agenda woke”.

Durante una entrevista con CNN en Español, Milei consideró que "tiene una agenda concreta para cambiar el perfil que ha tomado el organismo”, al mismo tiempo que reiteró su alineamiento geopolítico con los gobiernos de los Estados Unidos y de Israel, de quienes espera apoyo para Grossi.

La nota fue concedida el 30 de diciembre, previo a la intervención de los Estados Unidos en Venezuela pero fue difundida este viernes, en medio de un escenario global convulsionado.

A mediados de 2026, Naciones Unidas tendrá elecciones para elegir al secretario general durante el periodo 2027-2031, para las que Argentina elevó la candidatura de Rafael Grossi, quien se desempeña como titular del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OEIA) –una institución conexa a la ONU– desde 2019.

La postulación fue respaldada públicamente en las últimas semanas por el canciller Pablo Quirno y ahora también por el presidente Milei, quien apostó a que cambie el reciente perfil que adoptó la ONU.

“Es de fracaso tras fracaso. Porque la Iniciativa Nuevo Milenio fue un fracaso, la Agenda 2030 fue un fracaso y la nueva agenda, que vendría a ser como la Agenda 2030 recargada, también va a ser un fracaso", lanzó Milei.

Javier Milei disparó contra la ONU

Para Milei, Grossi representa la oportunidad de que la ONU vuelva “a su mandato original”, que, según describió, era el espacio donde se juntaban los países para tratar de evitar los conflictos y mejorar las relaciones, en contraposición a lo que el libertario considera que es su actual postura de “imponer agendas que destruyen a los países”.

En ese marco reforzó su política de alineamiento geopolítico: "Tenemos una visión plenamente alineada, en el caso de la ONU, tanto con el presidente Trump como con Benjamín Netanyahu”, dijo. Sin embargo, al ser consultado sobre si las grandes potencias también apoyarán a Rossi, Milei solo pudo responder que Estados Unidos sí, pero señaló que dichas posturas “no dependen de mí”.

Con este respaldo explícito, Milei formalizó su apoyo a la candidatura argentina y la inscribió en su estrategia de alineamiento internacional. Aunque reconoció que el aval de las grandes potencias no está garantizado, el Presidente confía en que Grossi logre sumar apoyos clave en un proceso electoral que se anticipa complejo y atravesado por fuertes disputas geopolíticas.