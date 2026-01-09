La UIF congeló activos vinculados a la proliferación de armas de destrucción masiva en Argentina

La Unidad de Información Financiera ( UIF ) dispuso este viernes el congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la Argentina, según informó un comunicado firmado por el presidente Javier Milei .

De acuerdo al texto difundido por la Oficina del Presidente, la medida fue tomada a partir de información de inteligencia financiera recibida de organismos del exterior, en el marco de una investigación local desarrollada por la UIF.

Así, el organismo conducido por Paul Starc, que forma parte de la Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina, reunió los elementos suficientes para disponer una medida de congelamiento administrativo de activos tras identificar el destino delictivo de los fondos.

"Desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó a sus objetivos estratégicos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a este tercer fenómeno criminal, muy pocas jurisdicciones a nivel mundial han adoptado medidas de congelamiento de estas caracteristicas", enfatizaron desde el Ejecutivo.

En ese sentido, el Gobierno destacó cómo la medida representa "un precedente de relevancia internacional", ya que es la primera acción de este tipo aplicada en Latinoamérica, en estricto cumplimiento de los estándares internacionales y en el marco de las facultades conferidas a la UIF por la normativa vigente.

"Esta decisión responde a una politica clara: concentrar todos los recursos del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas graves contra el orden institucional, protegiendo la integridad del sistema económico y financiero", subrayó el texto firmado por Javier Milei.

Para finalizar, el libertario reafirmó "su compromiso con el orden, la seguridad y el combate contra el delito internacional, cumpliendo con los compromisos asumidos por la República Argentina ante la comunidad internacional, y asegurando que el sistema financiero no sea utilizado como herramienta para el desarrollo ni la consolidación de estructuras criminales".