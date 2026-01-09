Piden interpelar a Pablo Quirno por el apoyo del Gobierno a la captura de Maduro y reclaman por el plan para rescatar a Nahuel Gallo

Continúan las críticas de distintos espacios opositores al apoyo del Gobierno argentino a la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela , que tuvo como objetivo la captura del presidente del régimen chavista, Nicolás Maduro . En ese marco, comenzaron los pedidos de interpelaciones a funcionarios de la gestión libertaria, comenzando con el canciller Pablo Quirno .

El diputado socialista Esteban Paulón hizo el pedido formal para que el funcionario explique la postura del presidente Javier Milei y sobre las gestiones para lograr la liberación del gendarme Nahuel Gallo , detenido ilegalmente en Venezuela .

El legislador, que integra Provincias Unidas, plasmó su pedido a través de un proyecto de resolución donde solicita que Quirno responda preguntas en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados.

En el texto se pide que se expliquen los fundamentos jurídicos y políticos del comunicado oficial de la Cancillería argentina mediante el cual el Gobierno nacional “expresó su respaldo a las acciones militares llevadas a cabo por los Estados Unidos de América en territorio venezolano, a la luz de los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la tradición histórica de la política exterior argentina”.

A su vez, solicita una evaluación del Gobierno “respecto de los riesgos que las acciones militares, las injerencias externas y los precedentes de administración o control extranjero sobre Estados soberanos, así como la invocación de doctrinas de seguridad, lucha contra el narcotráfico o el denominado ‘narcoterrorismo’ como justificación para el uso unilateral de la fuerza, pueden implicar para la paz regional, la soberanía de los Estados latinoamericanos y la protección de los derechos humanos”.

En este sentido, Paulón reclamó que el Gobierno informe sobre las gestiones diplomáticas, consulares y políticas realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional para lograr “la liberación inmediata del ciudadano argentino Nahuel Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional, detenido de manera ilegal en la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2024, así como las acciones previstas para garantizar su integridad física y el respeto de sus derechos y garantías fundamentales”.

EE.UU. agradeció el apoyo argentino

En medio de esos cuestionamientos de la oposición, el Gobierno de Donald Trump agradeció el respaldo político de la Argentina. El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio se contactó esta semana con el canciller Pablo Quirno, y le destacó el alineamiento claro de la Casa Rosada a la incursión militar realizada en Caracas.

“El día de hoy el secretario de Estado, Marco Rubio, habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, para conversar sobre la operación selectiva de aplicación de la ley que se llevó a cabo en Venezuela el 3 de enero”, dice un comunicado oficial del Departamento de Estado.

“El secretario Rubio agradeció al ministro de Relaciones Exteriores Quirno por la continua cooperación de Argentina para hacer frente al narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”, agrega el escrito, que cuenta con textuales del viceportavoz Tommy Pigott.