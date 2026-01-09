Venezuela confirmó que negocia con Estados Unidos para reabrir embajadas
A seis días de la captura de Nicolás Maduro, el escenario venezolano continúa marcado por la incertidumbre y la presión externa, con Delcy Rodríguez al mando de un gobierno interino y una estrecha vigilancia de Estados Unidos, que busca garantizar una sucesión controlada y sin derivaciones militares.
Con la liberación de presos políticos, la presidenta Delcy Rodríguez se muestra en cooperación con Donald Trump, quien este viernes confirmó que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela.
El petróleo, seguirá siendo un tema central durante la jornada de este viernes.
El gobierno venezolano publicó un comunicado donde anunció que está en conversaciones con Estados Unidos para restablecer las relaciones diplomáticas. Según argumentó, el motivo de esta iniciativa tiene que ver con la búsqueda de "abordar las consecuencias derivadas de la agresión y el secuestro del Presidente y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo".
Por otro lado, adelantó que "una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes".
Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes el petrolero Olina en el Caribe, en una acción coordinada entre el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur.
La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de marines de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, que despegaron desde el portaaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje.
En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos del Gobierno para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque las autoridades no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.
La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó que solo ha podido confirmar 11 excarcelaciones, sin precisar nombres, por lo que exigió la liberación de todos los presos políticos, cuya cifra -según dos ONG locales- oscila entre 800 y 1.000.
A través de su cuenta en X, la PUD indicó que desde la 1, hora local de este viernes, no ha recibido "ningún reporte de nuevas liberaciones", después de que Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el jueves nuevas excarcelaciones, aunque no precisó el número ni las condiciones, pero aseguró que se estaban produciendo.
"Seguimos atentos y exigimos la liberación de todos los presos políticos", agregó el mayor bloque opositor, liderado por Edmundo González Urrutia, quien reclama desde el exilio la Presidencia de Venezuela, al asegurar que venció a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.
El anuncio de las excarcelaciones es una de las primeras acciones de la presidenta encargada tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y abrió un nuevo escenario entre Caracas y Washington, marcado por la intención del presidente Donald Trump de dirigir una transición en el país y la venta de su petróleo.
Hasta ahora, la ONG Foro Penal informó que solo ha confirmado la excarcelación de ocho personas, entre ellas el excandidato presidencial Enrique Márquez, el político Biagio Pilieri y cinco ciudadanos españoles.
Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió "información inmediata y verificable, respeto a las familias y el cese del uso del silencio como mecanismo de tortura psicológica".
Foro Penal contabiliza en Venezuela 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre del año pasado, mientras que la organización Justicia, Encuentro y Perdón eleva la cifra a 1.011.
Familiares de presos políticos pasaron la noche del jueves y la madrugada de este viernes a las afueras de una cárcel venezolana, a la espera de las excarcelaciones anunciadas de "un número importante de personas", una de las primeras acciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.
A las afueras de la prisión Rodeo I, ubicada en el municipio Zamora del estado Miranda (norte, cercano a Caracas), alrededor de 50 personas pasaron la noche esperando noticias de sus familiares. EFE constató que hubo quienes durmieron en el piso o en automóviles, mientras que otros permanecieron despiertos.
Algunos de ellos dijeron haber llegado el jueves al mediodía, cuando Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, anunció la liberación de detenidos, aunque no precisó el número ni las condiciones, pero alcanzó a decir que ya se estaban produciendo.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este viernes la liberación de dos ciudadanos italianos y otros presos en Venezuela como una señal "de gran valor" por la pacificación por parte de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
"Acojo la señal dada por la presidenta Delcy Rodríguez como de gran valor, unilateral y que va en el sentido de la pacificación del país", dijo la mandataria italiana sobre la liberación de presos en su tradicional rueda de prensa de inicio de año.
Meloni, reconocida aliada europea del presidente estadounidense Donald Trump, agregó que la decisión de Caracas favorece "la definición de relaciones nuevas y diferentes entre Italia y Venezuela".
Los dos ciudadanos italianos liberados de las cárceles venezolanas son el empresario Luigi Gasperin y el periodista y líder político italo-venezolano Biagio Pilieri.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la liberación de los dos tripulantes rusos del petrolero 'Marinera', capturado esta semana por la Guardia Costera estadounidense en el Atlántico Norte, según informó este viernes el Ministerio de Exteriores ruso.
"En respuesta a nuestra solicitud, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó la decisión de liberar a los dos ciudadanos rusos que integraban la tripulación del 'Marinera'", señala el comunicado colgado en la página web de Exteriores.
La nota añade: "Agradecemos dicha decisión y expresamos nuestro agradecimiento a los dirigentes de EE.UU.".
La portavoz de Exteriores, María Zajárova, subrayó que las autoridades rusas han procedido a tomar todas las medidas necesarias para "el pronto retorno" de los ciudadanos a su país.
El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha aludido aún públicamente a este incidente, ni tampoco a la detención hace una semana en Caracas del líder venezolano, Nicolás Maduro.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que canceló la segunda oleada de ataques que tenía prevista contra Venezuela tras la cooperación del país sudamericano, a la vez que remarcó que ambas naciones “están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción”.
“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, expresó en un mensaje en su red social Truth Social.
Asimismo, añadió: “Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.
“Gracias a esta cooperación, cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria”, aseveró el mandatario estadounidense.
