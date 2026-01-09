Donald Trump invitó a China y Rusia a comprar crudo venezolano gestionado por Estados Unidos

El presidente norteramericano dijo que Estados Unidos "está abierto a hacer negocios" y afirmó que "China y Rusia pueden comprar todo el petróleo que necesiten".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, invitó este viernes a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington "que necesiten" y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario "Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero".

"Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesiten", dijo en una reunión con directivos de petroleras para tratar la reconstrucción de la industria del petróleo en Venezuela.

Crece el interés por el petróleo venezolano Por su parte, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó que ha recibido "muchísimas" consultas de petroleras interesadas en la posibilidad de invertir en la industria del crudo en Venezuela, horas antes de que el presidente, Donald Trump, mantenga una reunión con representantes del sector para explorar su interés en el país suramericano bajo el auspicio de Washington.

"He recibido muchísimas solicitudes de empresas interesadas en ir a Venezuela, y hasta ahora, ninguna ha pedido dinero. Lo que quieren es que Estados Unidos utilice su influencia para que las condiciones comerciales en Venezuela sean propicias para sus operaciones", dijo Wright en conversación con la cadena Fox News.

El responsable de Energía estadounidense insistió en que se trata de que Trump "cambie las condiciones (en Venezuela) para que las empresas quieran regresar por razones comerciales".