Diplomáticos de EE.UU. aterrizan en Caracas para evaluar reapertura de embajada

Miembros del personal diplomático en Colombia viajaron a Venezuela para analizar la reapertura de relaciones diplomáticas.

Diplomáticos de Estados Unidos llegaron este viernes a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, informó un funcionario bajo anonimato a la agencia de noticias AFP, citada por el diario venezolano El Nacional.

John McNamara, el principal diplomático estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal, viajaron a la capital venezolana para realizar un estudio inicial sobre una posible reanudación gradual de las operaciones.