Diplomáticos de EE.UU. aterrizan en Caracas para evaluar reapertura de embajada
Miembros del personal diplomático en Colombia viajaron a Venezuela para analizar la reapertura de relaciones diplomáticas.
Diplomáticos de Estados Unidos llegaron este viernes a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, informó un funcionario bajo anonimato a la agencia de noticias AFP, citada por el diario venezolano El Nacional.
John McNamara, el principal diplomático estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal, viajaron a la capital venezolana para realizar un estudio inicial sobre una posible reanudación gradual de las operaciones.
Estados Unidos lanzó un ataque durante la madrugada del 3 de enero, que permitió la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan en Nueva York cargos por narcoterrorismo. Delcy Rodríguez asumió el gobierno interino y manifestó su disposición a colaborar con el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump.