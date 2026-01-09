Patricia Bullrich visita este sábado Mar del Plata para "militar" la reforma laboral

Días antes de Javier Milei , la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , visitará este sábado Mar del Plata, donde encabezará recorridas y reuniones con representantes de diferentes sectores sociales y económicos para debatir el proyecto de la reforma laboral.

La exministra de Seguridad participa del “Conversatorio sobre la Modernización Laboral”, y estará acompañada por el senador provincial en uso de licencia Diego Valenzuela y su par Guillermo Montenegro, quien es intendente de la ciudad, pero en uso de licencia. La actividad se realizará a las 17 en el Torreón del Monje.

El Ejecutivo piensa retomar el debate parlamentario del proyecto el 10 de febrero en el Senado, donde ya hay un dictamen firmado pero con posibilidades concretas de modificar el proyecto del oficialismo.

Sin embargo, la discusión informal se dará la próxima semana. “El 26 de enero arrancamos a reunirnos con los senadores y a trabajar sobre el dictamen y si se acercan otros sectores también los vamos a recibir”, había dicho la propia Bullrich, con referencia a encuentros con la CGT, que rechaza el proyecto y movilizó en contra de la propuesta en diciembre.

Bullrich asistió anoche a un teatro porteño para ver a Guillermo Yanco , su pareja, quien debutó en la obra ¿Qué somos?. También concurrió la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Bullrich y Karina Milei en el teatro. Foto: NA Bullrich y Karina Milei en el teatro. Foto: NA

La visita de la exfuncionaria a Mar del Plata ocurrirá antes del desembarco de Milei, quien protagonizará una nueva edición de “La Derecha Fest”, un evento libertario que ya había encabezado en julio del año pasado.

Se tratará del primer acto oficialista del año, de acuerdo con lo consignado por fuentes de la Casa Rosada que consultó MDZ. El mandatario confirmó su presencia para el viernes 16 al Festival de Doma y Folklore en Córdoba, posteriormente viajará al Foro de Davos en Suiza, donde disertará el jueves 22, y el 27 participará de esta cumbre violeta.

Se llevará a cabo en “La Feliz”, aunque se desconoce en cuál locación se concretará. Su asistencia se enmarcará en una estadía algo más prolongada.

Si bien todavía la agenda detallada del presidente “está en revisión”, quienes le organizan el calendario y las actividades a Milei, precisan que se prevén más novedades.

Tal como adelantó este miércoles MDZ, se prevé que el líder libertario pueda llegar a la ciudad bonaerense a finales de enero. Inicialmente se pensó en el fin de semana del 24 y 25, aunque la fecha confirmada del evento podría hacer que el desembarco de Milei sea ese mismo martes.

Los dirigentes locales de LLA buscan que el presidente tenga un contacto con distintos sectores productivos de la ciudad, en especial representados con el mercado turístico. No se prevé una incursión por el medio de las playas más famosas de Mar del Plata, pero sí alguna recorrida por alguna zona tradicional.

Los allegados a Milei no descartan que pueda presenciar la obra de teatro de su expareja Fátima Flórez, quien no pudo confirmar que el presidente concurra a su espectáculo “Fátima Universal”, pero reconoció que existe tal posibilidad.